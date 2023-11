Comerciantes de distintos puntos del país se encuentran en alerta por una aplicación que simula ser “Mercado Pago”, donde ingresan “dinero infinito” para realizar compras y transferencias falsas.

Quienes resultaron damnificados, indican que la app muestra el comprobante de la transacción, pero que el dinero nunca llega a destino. En diálogo con ADNSUR, Ariel Pérez, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Comodoro, explicó que esta aplicación “simula en forma real los datos de la persona a la que vos le estás transfiriendo, y se asemeja a toda la aplicación en sí”.

“La verdad es que estamos preocupados, pero alertando también a los comercios. A las empresas que puedan hacer sus transacciones y que tengan cuidado con esto”, advirtio Pérez.

Extendieron el Cyber Monday: hasta cuándo seguirán las promociones

CÓMO FUNCIONA LA ESTAFA

En ese contexto, Pérez señaló que, al principio “sólo mostraban la pantalla y listo”. Y anticipó que “esto también va a pasar con las otras billeteras virtuales, porque es lo digital, llegó para quedarse”.

Y agregó, “es una aplicación que simula el mismo formato de Mercado Pago, entonces vos le cargas previamente el dato del cliente y lo agregas, hacés la operación, ponés el número de alias, te tira el dato que ya lo cargaste previamente, pone el importe de la pantalla y simula el pago”. Según consideró, funciona “cuando los comerciantes no tienen la aplicación bajada en la computadora y no pueden verificar si el dinero ingresó o no ingresó, confían en la pantalla que les muestran y vieron que la operación en el teléfono del cliente está hecha de forma correcta, ahí es donde se produce la estafa”.

Compras seguras en días de promociones: ¿Qué hay que tener en cuenta para evitar estafas?

LA SITUACIÓN EN COMODORO

El vicepresidente de la Cámara de Comercio sostuvo que “le empezó a pasar a gente de Caleta Olivia, todavía en Comodoro no recibimos ninguna alerta sobre esto, pero bueno, tarde o temprano va a llegar", lamentó.

“Lo que hay que empezar a hacer desde el lado comercial, es que los mismos comercios tengan la aplicación, las cuentas registradas, para ver si ingresó o no ingresó el dinero, porque esto va a seguir avanzando”, advirtió.