Compras seguras en días de promociones: ¿Qué hay que tener en cuenta para evitar estafas?

Durante la primera jornada de la nueva edición del Cyber Monday, se registraron más de 70.000 personas conectadas, navegando por las miles de propuestas del evento que organiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

Según relevaron las primeras métricas, la mayoría de compradores optan por pagar con tarjeta de crédito. En relación a ello, Carlos Richieri, juez penal experto en ciberdelitos, advirtió que “lo más importante es la seguridad que tenemos y los medios que empleamos para poder realizar la compra”.

CÓMO OPERAN LOS CIBERDELINCUENTES EN DÍAS DE PROMOCIONES

Según explicó Richieri, “los ciberdelincuentes están aprovechando este auge de querer conseguir el mejor precio y mandan ofertas por canales distintos a los que normalmente recibimos”, pero son links truchos.

“Un WhatsApp que no conocemos, alguna publicación en Instagram, publicaciones con unos precios increíbles de una tienda online que no conocemos, esto es lo que el delincuente aprovecha. ¿Por qué? Porque publica con usuarios falsos en redes sociales conocidas, como en un marketplace o directamente con tiendas online que abrieron ocasionalmente para generar la estafa”, detalló.

En relación a este mecanismo, “hay que tener mucho cuidado desde dónde recibimos la oferta y de chequearla antes de hacer la compra”. Si nos llegó por mail o por WhatsApp y no es un número que tengamos registrado o no es un correo en el que nosotros nos hayamos registrado, “es la primera alarma que hay que tener”.

Y la segunda , “es aquella donde el vendedor está en un portal que nosotros conocemos que nos genera confianza, y nos pide que hagamos el pago por afuera”, destacó.

“Cuando estamos terminando la compra y el vendedor nos contacta por privado y nos dice ‘te puedo hacer mejor precio, un descuento, es ahí donde tenemos que tener la alarma’. ¿Por qué? Porque al sacarnos de la red social, incluso cuando nos quieren cobrar con mercado pago, o que paguemos por mercado pago, eso no significa que sigas trabajando con la seguridad que te da, por ejemplo, el marketplace de MercadoLibre”.

“El delincuente -en esa oportunidad, donde te está estafando- va a tratar de tener la mayor ganancia posible. Obtener información personal sensible de uno, y ni hablar lo que son datos bancarios o financieros, es algo que tenemos que proteger y evitar ponerlo en cualquier lado”, explicó el juez penal experto en ciberdelitos.

AUMENTO DE ESTAFAS EN COMPRAS POR INTERNET

En principio, “aparecen las denuncias una vez que finalizan los reclamos formales”, indicó Richieri, y agregó que “cuando una persona compra a través de un Marketplace que conoce y que lo ha comprado anteriormente, pero ese vendedor puntual lo hizo salir afuera, y este aprovechó e hizo el pago con un alias de Mercado Pago o cualquier otro medio parecido, cree que sigue teniendo la protección de Mercado Libre y no le manda nada, las cosas no llegan, cuando hace el reclamo resulta que la operación aparece cancelada porque no pagó a través de Mercado Libre”.

“Lo que tiene que hacer el usuario si o si es evitar llevarse y estar tentado de esas ofertas. Esa alegría, cuando uno tiene esa excitación de que está por hacer un gran negocio y se cree el mejor, es la que nos lleva a caer en la trampa sin darnos cuenta. Cuando nos dimos cuenta ya es tarde”, advirtió.

Respecto al incremento de difusión de las prevenciones en consumidores web, "hoy es más común hablar de ‘me quisieron estafar o tomo esta precaución'!, y fortunadamente las personas detectan con mayor facilidad las posibles estafas.

TIPS DE SEGURIDAD

🔺mirar si la página es original,

🔺observar si el url o la dirección está cambiada, si hay algo distinto

“Estas señales de alerta son las que tenemos que ejercitar, pero mientras las ejercitamos, los delincuentes cada vez las mejoran más, cada vez la mentira es más creíble, es más difícil de advertir”, concluyó.