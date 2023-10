Acabó mal: detuvieron a la "inspectora hot" por vínculos con una banda narco

Este pasado miércoles quedó detenida Sonia Pellizzari, la “inspectora hot” de La Plata, tras un operativo que realizó la Policía Bonaerense contra una banda dedicada a la venta de cocaína.

La exempleada municipal tuvo su momento de fama efímera en 2019 por subir, ofrecer y vender videos eróticos, desnudos y escenas de sexo, además de shows privados.

Pellizzari, quien ya tenía pedido de captura de la Justicia de Mar del Plata por una infracción a la Ley de Drogas, fue detenida en el casco urbano platense sospechada de integrar una banda narco liderada por figuras como Griselda Betiana Maturane, alias “La Reina” y Carlos Romualdo Joyce, conocido como “El Pantera”.

Según se informó, en el operativo se secuestraron 315 gramos de cocaína (1 trozo, 6 frascos y 75 envoltorios), 390 gramos de marihuana (2 bolsas y 1 frasco), 113 gramos de sustancia de corte, 3 celulares, 2 balanzas, recortes de nailon, una cuchara con vestigios de droga, un cuchillo con vestigios de droga, un encendedor, 223.560 pesos y un arma calibre 22.

LA “EMPLEADA HOT” QUE QUISO ESTAR EN EL SHOW DE MARCELO TINELLI

En mayo de 2019, Pellizzari denunció que la echaron de la municipalidad de La Plata, donde se desempeñaba como reemplazo de francos (fines de semana y feriados) en el área de Control Urbano. “La carta donde me dicen que prescinden de mis servicios no tiene justificativos. Pero yo me había enterado de que me querían echar por los videos”, relató la joven.

Sin embargo, en el Municipio advirtieron que no conocían los videos de la “empleada hot” y explicaron que desvincularon por “reiteradas inasistencias” y otras faltas.

La falta de información provocó la polémica. “Si a mí me explicaban que era por las faltas, no hubiera pensado mal. Reconozco que muchas veces no fui a trabajar, aunque no creo que tantas como dicen. Pero nunca me lo explicaron y además me enteré en los pasillos de que los funcionarios vieron mis videos. Por eso creo que ese es el verdadero motivo. Ellos consideran que mi actividad privada afecta la imagen de la municipalidad”, es el argumento de la joven.

En medio del escándalo, Pellizzari aprovechó sus contactos con la prensa para exponer su interés por participar en el show televisivo de Marcelo Tinelli.