Un reconocido periodista de Misiones protagonizó un escándalo al atacar con un matafuego a tres inspectores de tránsito luego de que informaran que no podía renovar su licencia de conducir. Su accionar quedó registrado por las cámaras de seguridad y fue detenido.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el viernes 17 de enero, Mario Pernigotti amedrentó con un matafuego a tres empleados del Centro de Evaluación Vial en Posadas. ¿El motivo? Le dijeron que tenía su licencia vencida y no podía llegar manejando hasta el lugar.

Según dos de las víctimas, esa situación enojó al periodista, quien agarró a un matafuego y empezó a atacarlas.

“Le hice control de documentación, tenía la licencia vencida, y él vino solo, no vino acompañado, nadie le trajo. Entonces, cuando le digo que no va a poder rendir, se exalta, empieza a atacarme, a gritar. Me miraba con una cara de odio, y en un momento dado hace como que me va a pegar con el matafuego; pasó a un centímetro de mi cabeza”, relató Rocío Lemes, empleada del Centro.

“Después en un momento agarró el matafuegos y sentí que no tenía escapatoria. Quise salir a pedir ayuda porque nosotros no estamos preparado con nada nuestra defensa”, sumó en diálogo con el medio La Voz de Misiones.

El brutal accionar, que automáticamente trae a la memoria la escena protagonizada por Ricardo Darín en Relatos Salvajes, quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, donde se muestra cuando Pernigotti empieza a gritarles, agarra el extintor y los agrede.

Vanesa Gómez, otra de las víctimas, contó que en ningún momento le faltaron el respeto y que siempre le hablaron con buenos modales.

“A mí en un momento, se ve en las imágenes, me empujaba con la cabeza contra la pared. Ahí me decía que él después iba a volver y que yo me iba a quedar sin trabajo”, sostuvo.

El periodista, pese a que no podía, se subió a su camioneta y se fue manejando. Tras la denuncia, quedó detenido.