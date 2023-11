A través de las redes sociales se viralizó el video donde un entrenador de fútbol infantil “noqueó” a un árbitro por no cobrar una falta.

El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, en el club Los Cuervos de Virrey del Pino, partido de La Matanza, cuando se disputaba un partido entre el equipo Dorrego B y Las Mercedes, pertenecientes a la categoría 2012.

Allí, el entrenador de Dorrego descargó toda su bronca contra el juez de 24 años por no sancionar una falta cometida contra uno de sus jugadores y le dio una paliza.

El momento quedó registrado por el celular de uno de los simpatizantes y se observa cómo los padres de los chicos se entrometen para separar al entrenador y que no continuara con el ataque.

En este escenario, el acusado fue echado de la cancha por los colaboradores y directivos de la institución. Se confirmó que la víctima lo denunció después de haber sido atendido en un hospital zonal.

“Me empezó a reclamar por una falta, le dije que no era y me empujó. Por eso le pedí al delegado de su club que lo sacara del partido. Ahí se metió otra vez en la cancha y me dijo ´vos no me vas a echar a mí’, me pegó una trompada y cuando estaba en el piso intentó patearme”, contó Lucas a un medio local.

“Es muy feo lo que pasó. Es un hecho lamentable y repudiable. Me hizo daño, me dañó el labio y me provocó un sangrado. Por suerte, ahora estoy bien", cerró el juez.