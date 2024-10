El testigo Luis Alberto La Regina afirmó “tengo el interés en el juicio para que esto se aclare y que no vuelva a ocurrir. Me parece de una gravedad inusitada hacer el desastre que hizo este señor. No tengo enemistad con él ni somos amigos”.

“Voy a cumplir 70 años, trabajé toda la vida en ese lugar y no soy un improvisado en lo que opino porque conozco el tema. Cuando se hizo la donación en Punta Tombo, el primer guardafauna fue mi padre y fui su auxiliar durante 3 años”, recordó.

“Siempre se trabajó en conjunto con el Estado y hubo muchos vaivenes en el medio porque había cambios de estrategias con los funcionarios de distintas gestiones. Siempre se trabajó en conjunto y se trató de preservar el pingüino para hacer una explotación turística y un área de amortiguación”, describió.

Las imágenes de los drones que registraron la destrucción en Punta Tombo y que son claves para la fiscalía

“Eso permitió a lo largo de la historia que la Reserva esté en perfectas condiciones. Tombo es una marca registrada a nivel mundial. Hay que darle la dimensión económica y social porque mucha gente depende de esto”, sentenció.

“No puedo decir si fue un error o s se cometió una ‘salvajada’. Pero le puedo decir que el daño que se hizo fue inútil e innecesario. Se puede hacer un alambre sin hacer terrible desastre”, sentenció.