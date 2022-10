"Que me traiga a mi hijo, que me indique dónde está el cuerpo y que lo podamos velar", pidió el papá de José Crettón

José Crettón continúa desaparecido desde el 11 de agosto, cuando fue visto por última vez en la localidad de El Maitén.

Este jueves por la tarde, Sergio Crettón, papá de José, en diálogo con Actualidad 2.0 habló sobre las escuchas telefónicas de uno de los detenidos por la desaparición, y que darían cuenta de que el joven de 18 años fue asesinado de dos tiros y un corte en el cuello : “la investigación sigue con intenciones de encontrarlo, se presume que estaría sin vida y más con las escuchas telefónicas de este hombre que está con domiciliaria y le habría contado al amigo cómo había sido, por qué no se siente bien”.

Unos audios afirman que a José Crettón lo mataron: "Le metieron dos tiros en la cabeza y le cortaron el cuello’”

En ese marco, Carlos Paiñepil, uno de los detenidos, le contó a un amigo sobre su malestar de salud y al respecto, el papá de Crettón indicó “parece que tuviera fiebre, se lava la cara a la noche y veo la cara del chico”.

Por su parte, la Fiscalía continuará con la audiencia preliminar de acusación formal de los dos acusados, para darle inicio al juicio.

Según confirmó Sergio Crettón, Daniel Napal (el segundo detenido) amenazó tanto a José como a su ex pareja en reiteradas oportunidades, “siempre fue un tipo obsesionado con Marcela, lo veían en los mensajes, se dedicaba a robar en las estancias también”.

En una de sus últimas declaraciones, “Napal acusó a Marcela de que ella vendía droga de Bariloche a El Maitén, y evadía otras preguntas”. En la última audiencia, Sergio le dijo: “con el permiso del señor juez, le quiero hacer un pedido al señor Napal, que me traiga a mi hijo, que me indique dónde está el cuerpo y que lo podamos velar y cerrar esa etapa dura” y agregó “él dijo que está re tranquilo y que no tiene nada que ver”, concluyó.