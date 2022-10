El ministro de Seguridad de Chubut , Miguel Castro, se reunió con los familiares de José Crettón, el joven de 18 años que desapareció en El Maitén y de quien no se sabe nada hace más de tres meses.

Hay personas detenidas, entre ellas, el exmarido de la actual pareja del joven, quién fue imputado por “homicidio agravado”, ya que una de las hipótesis que se maneja es que José fue secuestrado y asesinado.

El funcionario provincial indicó que se reunió con la familia del joven: "estamos tratando de llevarles la mayor información posible y lógicamente, acompañarlos y contenerlos en esta circunstancia", aseguró.

Castro informó que hasta el momento "no hemos tenido llamados o aportes de datos, más allá de uno o dos en particular que no tenían ningún sentido y que pese a ello , se verifica y se descarta”.

Tampoco hubo novedades tras la recompensa de 2 millones de pesos por datos sobre su paradero: “no tuvimos la respuesta que esperábamos tener”, reconoció a Red 43.

"La búsqueda continúa en todos lados, inclusive afuera de nuestra provincia Chubut, en vecina provincia Río Negro donde trabajamos en tareas conjuntas que nos están dando -en otras áreas - resultados positivos”