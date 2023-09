L-Gante reveló el lado más oscuro de la cárcel y el insólito apodo que le pusieron los presos: "Me decían.."

Este martes, L-Gante volvió a un estudio de televisión en vivo después de haber logrado la libertad tras estar tres meses detenido en el marco de la causa en la que está imputado por privación ilegal de la libertad y amenazas contra dos vecinos de la localidad bonaerense de General Rodríguez.

En una entrevista exclusiva, el cantante contó qué fue lo peor de haber estado encerrado durante tanto tiempo. Con su hija Jamaica en brazos, dijo que lo más difícil de toda la situación fue estar alejado de la nena y perderse su crecimiento.

¿Tuviste miedo en algún momento, vino la clásica apretada del principio, para marcar territorio, qué onda, cómo es eso?”, le preguntó el Chino Leunis. “Primero que ni bien llegué ya los policías decían que me iban a mandar así como que nadie iba a saber, vos no digas nada, no hables nada”, respondió el cantante. “Pero ni bien hice un paso, ya gritaban todos ‘eh L-Gante, mirá que ya sabemos que estás acá’. Uy, digo, y no, pensaba, con quién me pondrán”, recordó.

Luego reveló el insólito que le pusieron los presos. "Me decían el Rey. Pensaba con quién me pondrían. Estaba bastante entrenado en esto, me metí en las peores villas, hasta de otros países. Acá, en mi país, no sentí miedo porque me conocen. Capaz que está mal y debería haber sentido miedo", comentó Elián Valenzuela.

Sobre su ingreso a la cárcel, detalló que “estuve bastante entrenado en esto, no de pelear, de lucha cuerpo a cuerpo, sino de que me metía en las peores villas, hasta de países que ni conozco, y que también corro riesgos de que no me conozcan a mí”, se sinceró. “Entonces acá, que estoy en mi país y todos me conocen, por ese lado no. Capaz que está mal, debería sentir, pero tenía esa tranquilidad”.

En cuanto a sus relaciones amorosas, el cantante dijo que está “soltero”, pero habló de cómo continua su relación con Wanda Nara y Tamara Báez, tras la pregunta de Estefanía Berardi. “Con Wanda está todo de diez, nunca me peleé con ella. Pelea de lo que se dice discusión no hubo y estamos cada vez mejor. Con Tamara también nos llevamos bien, pero no hay reconciliación”, dejó en claro el intérprete de cumbia 420.