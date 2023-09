L-Gante salió hace algunos días de la cárcel, y después de decir que “no tenía un peso”, sorprendió a sus seguidores mostrando un exclusivo modelo de zapatillas.

El cantante de cumbia 420 compartió en sus redes sociales el calzado que tenía puesto, valuado en $120.000, que viene acompañado de un accesorio particular.

Desde que recuperó la libertad y retomó la actividad en redes, L-Gante compartió varias imágenes con su hija Jamaica y también, sus particulares outfits. Entre ellos, están incluidas sus zapatillas, que llamaron la atención de todos sus seguidores.

Se trata de unas zapatillas Nike Air Force estilo “botitas” y de color blanco. Más allá de la onda que tienen las zapas, llamó mucho la atención que en uno de sus extremos tiene colgado un mini cepillito.

L-Gante contó la verdad y reveló lo que todos querían saber sobre Wanda Nara: "Me emocioné por la..."

El accesorio es de color blanco y sirve para limpiarlas y que queden impecables. En uno de sus laterales tienen la leyenda “since 1982″ junto a la pipa característica de la marca.

Después de quedar en libertad, L-Gante contó cómo fueron los primeras horas en la DDI de Quilmes. “Estaba tranquilo, todos me hablaban bien. Estaba solo, me tenía que conseguir las cosas porque llegué y no tenía nada. Ni colchón. Con lo puesto. Menos mal que les dije que me vestía, sino iba en short”, contó en Vorterix.

El excéntrico regalo que le dio L-Gante a su hija Jamaica por su cumpleaños: Cuánto le costó

“Ahí habré pasado dos días medio precario. Después, me alcanzaron colchón, almohadas, frazadas. Me prestaron las cosas los detenidos que están ahí. Así que les mando saludos a todos: celda 1, 2 y 3, les deseo lo mejor, que se reformen en la sociedad” detalló.