Este miércoles, en la tercera jornada del juicio a los rugbiers acusados de asesinar a golpes a Fernando Baéz Sosa, declaró Pablo Ventura en los Tribunales de Dolores.

El joven, había sido incriminado como el presunto asesino de Fernando y por ese motivo estuvo cuatro días preso.

Sin embargo, en el momento en que se cometió el asesinato, Ventura se encontraba en la localidad de Zárate.

“El que me culpó debe haber sido Lucas Pertossi. Los odio, a Pertossi más que a ninguno. Ojalá los metan bien en cana”, aseguró Ventura.

Por otra parte, en diálogo con C5N, al ser consultado por el juicio, explicó que "me hicieron algunas preguntas y en 15 o 20 minutos salí. Me molestó ver a los imputados y me sigo preguntando por qué me nombraron si yo no hice nada. Ellos no me quisieron ver”.

“Siento que en gran parte perdí la privacidad, principalmente los dos meses posteriores a mi detención. Me encantaría escuchar por qué me nombraron. No voy a opinar de lo judicial porque nose cómo funciona la Justicia. Sí opino que es muy de cobarde nombrar a alguien cuando fuiste vos él que lo hizo”, aseguró el remero.

Por último, habló sobre su demanda al Estado y explicó que es por "inculpar a alguien que no había hecho nada, porque yo ni siquiera estaba en Villa Gesell cuando ocurrió esto. Fue un gran alivio declarar y liberar lo que tenía guardado”.