"Nos decían que nos iban a matar": el violento intento de robo que sufrió una familia en un pueblo de Chubut

Una familia de un pequeño pueblo de Chubut vivió momentos de terror cuando un grupo de ladrones intentaron ingresar a su casa para robarles. Los apuntaron con armas trataron de entrar por la fuerza, aunque no lo lograron y los amenazaron de muerte.

El brutal intento de robo ocurrió en Villa Lago Rivadavia, una localidad ubicada a pocos kilómetros de Cholila. Si bien sucedió el 4 de febrero mientras se celebraba la conocida Fiesta del Asado de la ciudad, el momento de terror que vivió la familia se conoció hace pocas horas.

“Esto pasó cerca de las 12 del mediodía en el establecimiento donde viven y trabajan mis papás desde hace 18 años”, comenzó relatando una joven en diálogo con Radio 3. “Se cortó la luz, pero es algo habitual en la zona y por eso no nos preocupamos”.

“Los perros empezaron a ladrar, y en el momento que salgo a mirar veo que tres personas ingresan corriendo al predio, y una de ellas me apunta con un arma”, declaró la víctima del intento de robo.

"Esto es algo que en Cholila no nos podemos imaginar. Lo vemos en noticias de otros lugares, nunca pensábamos que podía pasar acá. Yo entré rápido, cerré con llave, escondí a mi hijo y atiné a decir “mamá nos van a robar”, recuerda la joven.

“Todo el tiempo nos tuvieron apuntados con un arma desde afuera, nos rompieron las puertas, rompieron uno de los vidrios, con una agresividad y gritos tremendos”.

“Lamentablemente estoy segura de que es gente del pueblo. Nos querían matar por si los habíamos reconocidos. Todo el tiempo gritaban que había que entrar a matar. No les interesaba cargar en sus manos con nuestra sangre”, expresó.

La joven contó que los violentos delincuentes no lograron entrar en la casa porque su mamá trabó la puerta y pidieron por ayuda.

“Fueron 10 minutos en los que les pedíamos que se vayan. Afortunadamente un vecino escuchó los gritos, se acercó a ver que pasaba y los delincuentes huyeron”.

Para finalizar, Camila pidió que la Justicia actúe y que los malvivientes, que aún no han sido identificados, reciban una condena justa: “A ellos no les guardó rencor, pero porque la justicia se va a encargar de todo. La paz que nos robaron no va a volver jamás”.