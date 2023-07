El Tribunal de Enjuiciamiento de Chubut remitió al Consejo de la Magistratura de la Nación todos los antecedentes que involucran a la jueza penal Mariel Suárez, quien se encuentra suspendida en sus funciones y a la espera de un juicio que podría derivar en su destitución por mal desempeño, a raíz de sus visitas al preso Cristian Bustos.

Mientras la jueza Mariel Suárez espera el juicio en su contra, por el escándalo de su “relación académica” con un condenado por dos homicidios, continúa avanzando en el concurso para ocupar una de las dos vacantes en el Tribunal Oral Federal de la ciudad petrolera.

Tras superar la etapa escrita, en un concurso para acceder a un cargo de mayor jerarquía que el actual, la polémica magistrada fue una de las 12 postulantes seleccionadas para avanzar a la siguiente etapa, de entrevistas personales, lo que se concretó el pasado 6 de junio.

En esa instancia, Suárez fue consultada por la comisión evaluadora en torno al estado actual de las denuncias en su contra y si tuvo algún tipo de sanción: “No tengo ningún tipo de sanción y he obtenido un sobreseimiento en una de las causas que se me vinculaba”, respondió Suárez, pese a que hoy todavía está suspendida en el cargo, de forma preventiva.

Si bien es cierto que Suárez fue sobreseída en una investigación penal que se le inició por no asistir a una audiencia cuando estaba de turno en su juzgado de Comodoro Rivadavia, a raíz de que se encontraba visitando al preso Cristian Bustos en Trelew, no es del todo cierto que no haya obtenido ningún castigo, al menos preventivo.

Es que, en rigor de verdad, la jueza afronta actualmente una suspensión el cargo, desde fines del año pasado, precisamente cuando el Consejo de la Magistratura elevó las conclusiones del sumario elaborado en su contra, para el inicio de un juicio de destitución. Si bien no es una sanción en firme, es llamativa la omisión de ese detalle cuando brindó la respuesta ante la comisión evaluadora.

En esa instancia, la consejera Roxana Reyes (actual diputada nacional y candidata a gobernadora de Santa Cruz), interrogó específicamente a Suárez por los hechos que derivaron en su acusación ante el Tribunal de Enjuiciamiento.

“Usted afirmó que se reunió y mantuvo un contacto directo con la persona sometida a proceso en su lugar de detención, luego de haber dictado sentencia. Sin embargo, usted aún tenía jurisdicción en el caso, pues aún pendía el plazo para impugnar, o apelar la sentencia”, le reprochó Reyes en esa instancia, rebatiendo la justificación que había dado la jueza.

PEDIDO DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN

Para clarificar la situación actual de Suárez, desde el Consejo de la Magistratura de la Nación se remitió nota formal, con la firma de la presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela de Capacitación Judicial de ese organismo, María Fernanda Vázquez, para que brinde detalle de las actuaciones en contra de la magistrada y en especial, para que informe “si se encuentra suspendida en sus funciones”.

En respuesta, desde el organismo se remitió el detalle completo con las actuaciones, en las que constan la Acordada 2206/22 del Consejo de la Magistratura, pro al que solicita la suspensión de la Dra Mariel Alejandra Suárez, hasta tanto se defina su situación procesal.

Se remitió además la Resolución 07/22 del Tribunal de Enjuiciamiento, por la que el organismo resolvió la suspensión en el ejercicio de sus funciones. Además, se respondió con copia del acta 310/22 del Consejo de la Magistratura de Chubut, por la que éste resolvió la remisión del caso ante el Tribunal de Enjuiciamiento, como también las acordadas en la que el organismo provincial declaró el mal desempeño de la magistrada en sus funciones.

El Consejo de la Magistratura de la Nación está en la última etapa del concurso para cubrir dos cargos en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, por lo que tras evaluar los antecedentes y respuestas de los 12 postulantes que quedan en carrera, presentará dos ternas de candidatos, que deberán luego recibir la aprobación del Senado de la Nación, a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional.

Podría darse la paradoja de que, aun con un juicio de destitución adverso en la justicia provincial, la jueza Mariel Suárez pase a ocupar un cargo de jueza en la justicia federal de Comodoro Rivadavia.