En su intervención, el abogado defensor del imputado Ricardo La Regina, Dr. Federico Ruffa, señaló “los hechos expuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la querella constituida por las organizaciones y asociaciones civiles difieren en su descripción y calificación”.

“Lo que va a suceder en el debate es que -ni la Fiscalía ni las querellas- van a poder acreditar la existencia de ‘maltrato animal’ porque no existen pingüinos muertos, ningún huevo roto ni hay constancia de ello en el extenso legajo de investigación que han desarrollado”, aseguró.

Las imágenes de los drones que registraron la destrucción en Punta Tombo y que son claves para la fiscalía

“Los propios acusadores determinaron que -en aquellos lugares donde existía mayor nidificación- habían sido alterados en una época en la que no existían pingüinos en la zona. Necesariamente, también van a fracasar al momento de establecer elementos indispensables a los tipos penales escogidos al momento del debate”, agregó.

“Los daños que se le pretende endilgar a La Regina fueron en propiedad de su familia o de su padre y -en virtud del artículo 185 y siguientes- no puede ser constitutivo del delito de ‘daño”, consideró.

Punta Tombo, escenario de una tragedia: la matanza de pingüinos que desafía a la ley

“Estamos frente a un hecho en un campo dedicado a la actividad de ganado no constituyó ‘daños’ porque no alteró la naturaleza ni la razón de ser. Pero la principal razón es que no existió ningún delito de ‘daño’ ni de ‘maltrato animal’. No existió ningún pingüino muerto ni ningún huevo roto”, reiteró.

“Tampoco hay evidencias en el legajo que se hayan aplastado cientos de pingüinos como aseguran las querellas. Cuando concluyamos este debate, va a quedar demostrado que no existen razones para condenar a Ricardo La Regina por los hechos postulados pro el Ministerio Público Fiscal y las querellas. Vamos a solicitar su absolución”, concluyó el abogado defensor.