"Me duele saber que aún no hay respuesta": La mamá de Tamara Silva pidió que devuelvan a su hija

La ciudad de Puerto Madryn quedó conmocionada por la desaparición de Tamara Estela Silva, una joven de 21 años que tuvo el último contacto con su madre en la madrugada del pasado lunes.

A partir de ahí, personal de la División Policial Búsqueda de Personas inició un intenso operativo para dar con la Tamara. Laura Isabel, habló con ADNSUR sobre la búsqueda de su hija y remarcó que aún no ha recibido una respuesta concreta.

“La policía no me dicen nada, no encontraron ni una pista. Mañana viernes nos vamos a juntar con la gente del barrio Alta Tensión a las 18 horas en el boulevard y seguir pidiendo ayuda. Si alguien sabe algo y no quiere salir, que me llame. Si la vieron, que se ponga en mi lugar y el de la bebé”, pidió con angustia y dolor.

La desapareción de Tamara llevó a Laura y toda la familia a repartir folletos por toda la ciudad valletana, con la excepción de este jueves. “Me mandaron al Hospital porque me subió la presión, me quedé no doy más, no siento fuerzas para seguir y preferí estar con mi nieta, ella tiene un año y se da cuenta que su mamá no está”, agregó.

“Ella (por Tamara) jamás se descuidaba de su hija. El último audio que escuché fue el casi lunes a la madrugada, me dijo ‘en un toque llegó mamá’ y de ahí desapareció. Ella jamás se perdía, vive en Trelew e Incluso el lunes tenía turno en el médico con la nena. No se desprendía de ella”, remarcó.

Por último, volvió a solicitar un pedido para quienes sepan algo sobre el paradero de la joven. “Quiero que vuelva a casa, no quiero que me regalen nada, solo que me devuelvan a mi hija. Me duele saber que no tenga una respuesta, se los pido por favor que me la devuelvan”, cerró Laura.

Continúa la búsqueda

Al momento de irse de la casa, Tamara vestía pantalón celeste de jeans, buzo verde con brillos y zapatillas color blancas.

Posee un tatuaje en la pierna izquierda con motivos de flores y en el antebrazo izquierdo una inicial. Tiene piercing en labio inferior, es de contextura física delgada, test trigueña, ojos marrones, 1.60 de altura y cabello color violeta hasta los hombros.

Cualquier tipo de información se solicita a la comunidad comunicarse al 2804562486 o al 101.