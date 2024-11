A través de las redes sociales se viralizó el video de una delincuente serial de fernet y bebidas alcohólicas en general apodada “La Fernecito”.

Los hechos ocurrieron en un comercio de la localidad bonaerense de Tandil y fueron captados por las cámaras, donde la delincuente robó 18 botellas en diferentes compras.

Tras detectar este accionar delictivo, los comerciantes mostraron su preocupación y tomaron sus precauciones porque creen que desde hace rato viene haciendo lo mismo, sólo que esta vez la registraron en el mismo local.

“Esa mujer pagó una leche, pero se llevó una botella de fernet”, denunció una vecina del lugar. “Era una clienta todos los días, de dos o tres veces, y se había hecho amiga de nosotros. Además, tenemos un local en el que los chicos son jóvenes y tienen mucha empatía. A una de ellas hasta le decía ‘sobrinita’”, afirmó el dueño del almacén, quien brindó detalles de la técnica que usó la delincuente.

“A nosotros las cámaras nos rebobinan hasta un mes y, obviamente, cuando la vimos, yo me quería morir porque sabía de la cantidad de veces que venía. Nunca esperé encontrarme eso. Hicimos hincapié en el alcohol porque es lo más indignante: robaba todos los días entre dos o tres botellas”, cerró el comerciante, quien realizó la denuncia correspondiente y aún no recibió una respuesta ya que “la Fernecito” aún no fue localizada.

Con información de Infobae y El Doce Tv, editada y redactada por un periodista de ADNSUR