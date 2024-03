El presidente del Tribunal Oral Federal en lo criminal de Comodoro Rivadavia, Dr. Enrique Baronetto, dijo este lunes que el cargamento de cocaína quemada el fin de semana tendría un valor del orden de los 8.000 millones de pesos. Por otro lado, dijo que si bien “estamos lejos de Rosario, debemos evitar que el narcotráfico siga creciendo”. Y se expresó a favor, aunque con salvedades, de que la justicia provincial se encargue de perseguir la ‘narcomenudeo’.

De los 400 kilogramos de estupefacientes trasladados desde una bóveda del Banco Nación hasta el horno pirolítico en que fueron incinerados, 110 kilos correspondían a cocaína de máxima pureza, provenientes del operativo conocido como ‘langostino santo’ o ‘blanco’, cuando se detectó esa cantidad en la pesquera que pertenecía al fallecido Omar ‘cura’ Segundo. Aquella investigación se había iniciado en el año 2013.

No era el único cargamento, ya que la cantidad de estupefacientes se correspondía con otras 9 causas judiciales, en las que se secuestraron distintos tipos de sustancias, como marihuana, tizas de cocaína y otros elementos.

“Por estimaciones que nos dio en su momento la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ese cargamento tendría un valor de 8 ó 10 millones de euros, es decir unos 8.000 millones de pesos. Eso era un valor estimado para España, pero si luego iba a otros países europeos, el precio era incluso mayor”, reseñó el juez Baronetto, en diálogo con Actualidad 2.0.

Se trataba de una carga de máxima pureza, que apuntaba a ser exportada a España, por lo que a partir de las maniobras de corte el cargamento hubiera creciendo considerablemente en cantidad.

Al explicar el motivo por el que el cargamento se mantuvo a resguardo durante más de una década, el magistrado recientemente asumido en el Tribunal Oral Federal detalló que la causa, si bien tuvo condenados, tiene todavía un imputado prófugo:

“En esa causa en particular hay un rebelde, por eso todavía no se había dispuesto totalmente la quema. Lo que se hizo fue extraer, como indica el artículo 30 de la ley 2.377, muestras representativas, pero la causa estaba terminada para el resto de los imputados por eso se procedió a la quema”, precisó.

“ACÁ HAY MUCHA DROGA, PERO ESTAMOS LEJOS DE ROSARIO”

Baronetto fue consultado qué tan lejos está Comodoro Rivadavia y la región respecto de situaciones extremas de narcotráfico, como la que atraviesa hoy la ciudad de Rosario, a lo que respondió:

“Primero cabe solidarizarse con los colegas de Rosario que están viviendo una situación extraordinaria. Gracias a Dios puedo decir que nosotros, acá en la región, estamos lejos de eso. Sin embargo, no debemos dejar que avance, no podemos llegar al punto de ya tener que luchar con esas organizaciones una vez que estén instaladas en este lugar. Yo tengo experiencia en el Tribunal Oral Federal de Córdoba y he podido notar que acá hay mucha cantidad de droga, con muchas causas y si bien no podría decir que estamos cerca de Rosario, sí puedo decir que hay que evitar llegar a ese extremo. Para eso se toman todas las medidas por parte de las fuerzas de seguridad y no podemos bajar los brazos, sino ser previsores respecto de la posibilidad de que en algún momento pase”.

Por eso, añadió, es fundamental que la lucha contra el narcotráfico sea constante, “desde las fuerzas de seguridad hasta nosotros, que tenemos otro rol más de control, o en mi caso de hacerles juicio con todas las garantías a los imputados, pero preservando los intereses de la sociedad. Después de la sentencia, llega la etapa que hemos cumplido ahora, que es la destrucción del estupefaciente”.

A FAVOR DE DESFEDERALIZAR, PERO CON PRECAUCIONES

El presidente del TOF se expresó a favor de la ‘desfederalización’ de la lucha contra el narcotráfico, es decir que las investigaciones vinculadas a tráfico de baja escala sean investigadas por la justicia provincial y no por el ámbito federal, como impulsa el gobierno de Chubut.

“Sobre ese tema tengo una opinión favorable en principio, pero como todo proceso debe ser encarado de forma adecuada. En Córdoba se ha avanzado con esta medida desde el año 2012, por lo que el gobierno de Chubut podría ponerse en contacto para conocer cómo fue esa experiencia”, sugirió.

Al describir los resultados de aquel proceso y que podría tomarse como aprendizaje en Chubut, refirió: “el problema que primero van a tener (y ya lo puedo adelantar) es que, al cortar la investigación en los primeros escaños de la cadena del narcotráfico, pueden también cortarse eslabones superiores de la misma cadena. Entonces debe hacerse de forma adecuada y coordinada entre todas las fuerzas de seguridad, para evitar que esto suceda. En Córdoba se ha superado ese problema con el tiempo y hoy si es posible, con este sistema, separar la paja del trigo y que, las causas de mayor cuantía, las investigue la justicia federal y las de narcomenudeo, la justicia provincial. Esto permite un manejo más eficiente de los recursos del Estado”.

Baronetto cubrió recientemente una de las vacantes en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, ya que todavía restan otros dos cargos por cubrir, debido a que el organismo estaba acéfalo desde el año 2022. Si bien valoró que sigue funcionando “con excelentes jueces subrogantes de Santa Cruz y Tierra del Fuego”, auguró que pronto estén cubiertos los lugares pendientes, al igual que en distintos puntos del país, para solidificar el servicio de justicia que es un eslabón fundamental en la lucha contra el narcotráfico.