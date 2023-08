"Iba decidido a todo": Le robaron en su carnicería, tomó un cuchillo y persiguió al delincuente hasta su casa

Este martes se registró un robo en un comercio de la ciudad de Cipolletti, Río Negro y tuvo como víctima a un carnicero.

Según trascendió, tras el hecho se inseguridad el comerciante buscó un cuchillo e intentó hacer justicia por sus propios medios para poder recuperar la mercadería que le habían sustraído.

"No me dio miedo salir a buscarlos, al contrario, manotee el cuchillo e iba decidido a todo", admitió Martín, el carnicero de calle Don Bosco, en diálogo con LMCipolletti.

El hecho quedó registrado por la cámara de seguridad del local y el video se viralizó a raíz de los propios delincuentes, quienes lo compartieron en forma de “burla”. Sin embargo, esto fue suficiente para facilitar la identificación de uno de ellos.

"Con la ayuda de unos amigos, traté de ubicar quién fue. Así llegué hasta la casa de uno de ellos", reveló el trabajador, quien luego agregó que el ladrón "vive a unas cuadras de la carnicería y se escondió".

Posteriormente, una tía tuvo dignidad y le devolvió la carne al comerciante, quien lanzó una dura advertencia: "Miedo van a tener que tener ellos, los comerciantes estamos cansados, te agobia la situación, la crisis, los aumentos y encima esto. Un día van a matar un ladrón y va a estar bien", avisó.

Si bien aclaró que "la policía vino enseguida", lamentó que de nada sirve porque "los agarran y a la hora ya están afuera". Luego descartó que esto no es correspondiente a un saqueo y cerró: “Fue un robo, están todos los comerciantes alarmados y los malandras aprovechan y roban. Es más de lo mismo. La otra vez hace un año me violentaron la reja pero no me alcanzaron a robar como ahora”.