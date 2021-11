El gobernador Mariano Arcioni se refirió a los últimos tramos de la campaña política que cerrará en los próximos días y a las elecciones legislativas que se celebrarán el domingo 14 de noviembre.

En cuando a la campaña de su partido, Chubut primero, consideró que fue "una campaña con propuestas, diciendo la verdad sin mentiras y agravios, y me parece que eso va a tener sus réditos el domingo próximo".

"Fue excelente, con los candidatos recorriendo la provincia, diferenciándose de lo que es un proyecto nacional con lo que es un proyecto netamente provincial y con candidatos que van a responder exclusivamente a la provincia", remarcó.

En contraposición, cuestionó algún aspecto de la campaña del Frente de Todos, que eligió no exponer tanto la figura del primer candidato a senador, Carlos Linares, y apuntó: "hemos visto candidatos que van a encabezar la lista de senadores pero no aparecen ni en los carteles. Si el mismo partido no lo puede mostrar, imagínese lo que nos espera para la provincia de Chubut... (Ante esto) yo me preocupo como chubutense".