COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Tras conocerse que la policía encontró el celular de Norma Carrizo en la ciudad de La Plata, se ha despertado una luz de esperanza en su familia, que la busca sin descenso desde diciembre del 2017.

El martes 14 de enero, la Brigada de Búsqueda de Personas de Comodoro, confirmó que secuestraron el celular de Norma, que estaba en poder de un hombre que trabaja como seguridad en un local nocturno y que dijo haberlo encontrado arriba de un sillón del local, y que como nadie lo reclamó comenzó a usarlo.

Norma Esther Carrizo está desaparecida desde el 22 de diciembre de 2017, fue vista por última vez caminando por Rada Tilly y desde entonces no se supo más de ella. Y desde hace dos años está es la primera novedad que aparece en la investigación.

El funcionario de fiscalía, Cristian Olazábal, brindó detalles sobre la investigación y recordó que al conocerse la desaparición de Norma, se realizaron rastrillajes con canes, se investigaron los movimientos de las tarjetas de crédito, celular, incluso de la obra social porque padecía fibromialgia y ninguno fue utilizado. Y reconoció que “Empezamos de cero con una nueva línea de investigación".

Macarena Jara, la hija de Norma, mantuvo en encuentro con Olazabal, donde explicó que se analizaron las pruebas y datos recabados hasta el momento: “Intentando entender por qué pudo haber tomado esa decisión tan repentina, que la haría desaparecer por más de 2 años. Se repasó los aportes, la vida que llevaba. Además del tema celular y ya todo lo que queda es protocolar”, indicó la joven.

Asimismo, a través de sus redes sociales, manifestó : “Sueño con tu abrazo mamá, sueño que cada día al despertar no me faltaras. Que mañana al fin podré escuchar tu voz. Se que la distancia hoy nos separa. Sin embargo la fe me dice que crea que todo es posible y que pronto estarás en casa. Te espero siempre”, escribió.

Además, hizo un especial pedido: “Resta decirles que sigan rezando por Norma como lo hicieron hasta hoy, pídanle a la vida, al universo o a lo que ustedes más creen, porque aparezca sana. Pidan en nombre de la esperanza, del amor y crean mucho, como lo hicieron hasta hoy, porque estoy convencida de que pronto la encontraremos”, finalizó.