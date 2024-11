“Estaría identificado el lugar donde está enterrado José”, dijo un familiar de Crettón

José Crettón fue visto por última vez el 11 de agosto del 2022 en El Maitén , luego de dejar de responder su teléfono celular y dejar un mensaje a su pareja, donde decía que se marchaba tras conocer a otra mujer. Tras dos años y tres meses de su desaparición, sigue adelante la búsqueda del cuerpo del joven desaparecido. Por el caso los imputados son Daniel Napal y Carlos Painepil, y uno de ellos (el primero) resulta ser el ex de la actual pareja del joven.

En el marco de su búsqueda, en las últimas brindó un testimonio Lucas Crettón, familiar de la víctima, quien en su reciente visita a Rawson se reunió con el gobernador Ignacio Torres.

Al respecto sostuvo que “estaría identificado el lugar donde está enterrado José”, y aclaró que se trata de una información reservada que en su momento de ser positivo el dato, la darán a conocer las autoridades correspondientes.

Si bien la causa está en manos de la Justicia, Lucas Crettón consideró que “éste poder se está demorando en develar qué pasó con José, y por eso apeló al Poder Ejecutivo”. Además, indicó que “encontró en el gobernador una respuesta en cuanto a ayudar a que el caso quede esclarecido, si es posible antes de fin de año”, informó Diario Jornada.

En este sentido, el tío del joven desaparecido el 11 de agosto del 2022, remarcó que en la charla con “Nacho” Torres, el mandatario provincial le transmitió que es necesario que la causa se agilice, y se avance con las tareas en pos de dar con el cuerpo de José Crettón, y le adelantó que si se confirma el sitio donde estaría enterrado, pondrá a disposición maquinaria de Vialidad Provincial, para realizar las excavaciones.

“TENDRÍAN QUE HABLAR”

Crettón advirtió que información de la localización del lugar en el que estaría José, puede salir de los propios imputados y detenidos por la desaparición y crimen, Daniel Napal y Carlos Peinipil. “Ya tendrían que estar hablando”, reclamó e insistió en que la investigación se dilata mucho, y “como somos gente humilde dejan el caso cajoneado, pero así funciona la Justicia”.

Asimismo comentó que le envió un mensaje al fiscal de la causa -Dr. Carlos Díaz Mayer-, preguntándole “‘¿qué falta?’ si hay un 90% de probabilidad que esté detectado el sitio donde enterraron a José”, en la zona de El Maitén.

Con este panorama, Lucas Crettón manifestó que esperará hasta fines de diciembre, y si no se da a conocer la información en cuestión, lo hará él a través de los medios. Pero, aseguró que por ahora respeta el pedido de “Nacho” Torres de no dejar trascender mayores detalles.

“Para nosotros pueden haber veinte mil juicios, que no es la solución; queremos que aparezca el cuerpo de José y por eso me vuelco al Poder Ejecutivo, y le agradezco profundamente al gobernador, que está respondiendo como nadie, porque cuando fuimos a Rawson al entonces gobernador Mariano Arcioni no le vimos la cara, y apenas pudimos hablar con quien era su ministro de Seguridad, Miguel Castro”, recalcó el vocero de la familia.

EL TESTIMONIO DEL GOBERNADOR DE CHUBUT

Le reconoció a Torres el haberlo recibido en la residencia, con buena predisposición a pesar de que es un tema de la Justicia, que tiene demorada la causa. “Valoro la palabra del gobernador, porque cuando me comuniqué me respondió que me esperaba, y así fue”.

Lucas lamentó que su sobrino haya desaparecido a los 18 años, sin alcanzar a vivir la juventud, y en alusión a Marcela González, la mujer que lo llevó de Esquel a El Maitén con promesas de cuidarlo, afirmó que “es una sinvergüenza, porque en el 2022 cuando lo llevó a José, su ex pareja Daniel Napal la violaba a ella y la hija”.

Recordó que semanas atrás la mujer protagonizó un choque en la Comarca Andina, con el mismo vehículo que utilizaron para hacer desaparecer al chico. “No puede ser que lo hayan matado de una manera tan cruel, y ellos sigan con una vida normal. Para ellos José no significaba nada y lo mataron como a un perro”.

Con información de Diario Jornada, redactado y editado por un periodista de ADNSUR