En un acto de valor y rápida reacción, una empleada de un almacén logró frustrar un intento de robo, enfrentando y golpeando al delincuente que irrumpió en el local con la intención de llevarse el dinero de la caja.

El incidente ocurrió el jueves pasado, minutos antes de las 19 horas, en un negocio ubicado en la intersección de las calles Primera Junta y Alem en la ciudad de Junín.

El ladrón, que se hizo pasar por un cliente más, aprovechó que no había otras personas en el lugar para dirigirse directamente a la caja registradora y exigir a la joven empleada que le entregara todo el dinero.

"Apenas entra al negocio me dijo 'dame todo o te mato'. Yo empecé a reírme porque supuse que era una broma, pero entonces me dice que me estaba hablando en serio y me muestra el cuchillo", relató la valiente trabajadora de 22 años.

En medio del forcejeo, el malviviente logró llevarse alrededor de 20 mil pesos y escapar del lugar. Sin embargo, la rápida reacción de la empleada, quien no dudó en enfrentarlo a golpes, evitó que el robo se concretara por completo.

"La verdad que no lo pensé, fue más un acto impulsivo. Pero yo lo volvería a hacer", expresó la joven, quien luego buscó refugio en otro comercio de la cuadra mientras los vecinos llamaban a la Policía.

Finalmente, el ladrón fue capturado a tres cuadras del almacén, justo cuando intentaba esconderse debajo de un auto. El dinero robado fue recuperado y el delincuente fue imputado por robo agravado por el uso de arma.