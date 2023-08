En la mañana de este jueves un total de 120 personas fueron detenidas, acusadas de cometer diferentes robos a supermercados y comercios del conurbano bonaerense.

En las últimas horas se conoció que otras 50 personas resultaron apresadas en allanamientos realizados luego de una investigación realizada en torno a grupos de Whatsapp que organizaban saqueos.

En ese contexto, trascendieron audios de personas que se organizaban para realizar diferentes ilícitos en Mar del Plata. Los potenciales ladrones, hablan de organizarse a través de ese medio y no utilizando las redes sociales, ya que ahi “Se pudre todo con la policía”.

“Dale que hoy se saquea todo”, expresa la voz de un hombre; "Salimos todos organizados” y “caemos acá al Rafa de Peralta o al chino de Peralta Ramos sin que nadie se entere”, responde otro sujeto en el grupo de WhatsApp.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Luego esa misma persona agrega: "Miren ahora, el Vea ya no se puede hacer nada, ya está lleno de milicos. Y la idea no es ir para que nos caguen a palos, para que nos tiren un par de gases lacrimógenos. Y esa no es la idea, la idea es ir a saquear amigos, a hacer mercadería para la gente, para la familia".

En los audios que se hicieron públicos en las últimas horas se escuchan otras voces también. Al parecer serían todos de un mismo grupo de WhatsApp, donde se intentaba organizar los robos.

Puerto Deseado: un sospechoso fue nuevamente detenido y confesó el crimen

Mar del Plata vivió momentos conflictivos luego de que un grupo de delincuentes saqueó un paseo de compras en Mar del Plata, donde rompieron un portón y saquearon varios locales. Por el ataque detuvieron a dos personas.

A unas cuadras se registraron robos en una carnicería luego de forzar la persiana. De allí se llevaron equipos electrónicos, plata en efectivo y algunas herramientas, pero no la carne que estaba en las heladeras