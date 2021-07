Maby decidió hacer pública su denuncia contra su expareja, un entrenador de fútbol infantil de Comodoro y también árbitro de futsal en Sarmiento, quien habría abusado sexualmente a sus dos niñas cuando tenían 7 y 9 años.

Las víctimas fueron amenazadas de muerte por el acusado y su madre pide ayuda desesperadamente en los medios de comunicación. M.M. decidió hablar con Crónica TV y contar detalles de todo lo que vivió y está pasando. “Los abusos empezaron cuando una de mis nenas tenía 7 años y duraron hasta los 11 años y de la mayor cuando tenía 9 años hasta los 14”, dijo en una entrevista.

“Venimos con una lucha desde el año 2019 cuando mi hija menor me dice que había sido abusada. Mandé a mi hija al psicólogo y no me tomaron la denuncia. Él abusó de mis dos hijas al mismo tiempo”, relató.

“El jueves me llamó con un número privado, me dijo que reitre la denuncia porque me iba a ir mal a mí y a mis hijas. Todas las perimetrales que tenía las violó. Tuve que sacar a mis hijas de mi casa y resguardarlas. Quiso pisar a mi hija más chica y la justicia no hace nada”, contó desesperadamente.

El hombre de 42 años hoy vive en Comodoro Rivadavia, ya que tiene una perimetral hacia Maby y sus hijas: “Lo sacaron de Sarmiento y lo llevaron a Comodoro Rivadavia. El juez lo sacó del radio de acá, mis dos hijas tuvieron intentos de suicidios. Una de ellas le confesó a su tío que fue abusada por Quintana y ahí hicimos la denuncia”.

“Hoy dirige una escuelita de fútbol y es árbitro de futsal en Sarmiento. Estuve de pareja desde el 2015 hasta el 2019 hasta que mi hija contó lo que había pasado. Mi hija menor confesó este año que su abusador era este hombre y le contó todo al fiscal. Que esperan, que me devuelvan a mi hija en un cajón. Que están esperando, por favor”, contó.