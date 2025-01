"¿Cómo se sigue?" La dolorosa despedida de la prima de la joven asesinada en un albergue transitorio

Tras el brutal femicidio en un albergue transitorio de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, la prima de la víctima le dio una desgarradora despedida en las redes sociales.

La mujer había ido con su novio a un hotel alojamiento y el personal del lugar terminó encontrando la terrible escena en el baño de la habitación en la cual estaban compartiendo un momento a solas. El sujeto intentó retirarse del lugar pasadas las 17:30 asegurando que tenía que sacar algo de su auto. Ante la negativa del recepcionista, tuvo una reacción inesperada al ponerse a correr, saltar un paredón y escapar.

Horas más tarde y ante la viralización del terrible hecho, Flavia Abigail le dedicó un posteo para despedirse de ella: “¿Cómo se sigue después de todo esto? No me cabe en la cabeza”, comenzó diciendo en un posteo que se viralizó en Facebook. “Me la arrebataste. Dejaste a una nena de 5 años sin su madre. No te importó nada”, añadió, con un mensaje hacia el asesino.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

En ese contexto, continuó: “la nena ahora va a crecer sin su mamá. Le sacaste lo más importante de su vida, le mataste a la madre. Ojalá te pudras ahí adentro”, lanzó.