Un comodorense en Berlín: "esta es una ciudad en donde es fácil conectar"

"Uno siempre tiene que buscar vivir en el lugar lo hace feliz", sintetiza Gonzalo desde Berlín, la ciudad en la que vive desde hace algunos meses. Y la elección de su nuevo hogar tiene que ver con eso: la capital alemana le ofrece la posibilidad de avanzar con su música, que es justamente lo que lo hace feliz. Escuchá su historia

"Todos los lugares tienen sus lados más lindos, sus lados feos, uno quiere vivir donde uno puede hacer lo que lo hace feliz y estar con la gente que lo hacer feliz. Berlin es una ciudad hermosa, con mucha actividad, donde es muy fácil conectar, la estoy descubriendo ahora... pero para mí, el objeto es la música, no podría elegir una ciudad porque es linda nomás", expresa.

"La música siempre viene primero", remarca Gonzalo y su historia lo confirma. Desde la conformación de su banda, la música y el crecimiento artístico guió los pasos de The Otherness. El grupo de rock, con tintes pop y punk, se formó en Comodoro en 2009, y hace varios años saltó a la escena europea, donde llevan realizadas varias giras por distintos países.

De hecho, tenían un tour planificado para abril de 2020, pero fue frustrado por la pandemia de coronavirus y las restricciones que generó.

"Con el grupo de música siempre venimos de gira a Europa, hemos tocado mucho en el continente. Con el tema del covid los tours se pospusieron y mi novia -que vivía conmigo en Argentina- había venido a Alemania a ver a la familia. Yo tenía que venir de gira con la banda en abril de 2020, una gira como con 30 conciertos, y entonces nos encontrábamos acá", relata.



Pero, por supuesto, eso no sucedió como lo habían planificado. "La pandemia fue un baldazo de agua fría total en los planes del grupo... Imaginate: organizar un tour desde Argentina es complicado, lleva un tiempo de preparación. Dentro de la incertidumbre total uno busca lo que le hace bien, y buscamos refugio en la música... Hicimos algunas canciones con mi hermano, las mandamos y nos llega la propuesta de un contrato con una discográfica de Berlin en junio".

Con la pandemia "se nos cayeron todos los planes y fue dificilísimo. Yo no podía viajar a Europa, mi novia no podía volver", cuenta Gonzalo, y apunta que decidió viajar a Alemania, lo que recién pudo lograr en octubre pasado. Pero antes, The Otherness - con contrato firmado- grabó un nuevo álbum que ya está en pleno proceso de mezcla.

"Trabajamos con el grupo de manera remota y grabamos el álbum también de manera remota", explica, y detalla que "Gaspar Benegas, el guitarrista de 'Los fundamentalistas del aire acondicionado', que es patagónico también, está produciendo el álbum".

"Grabamos en 10 días y yo me vine para acá", agrega y anticipa una presentación del disco en septiembre del 2021 y luego 3 meses de gira por Europa.

Reconoce que no fue fácil el aislamiento y que no es sencillo estar separado de su banda. "Yo estoy con mis compañeros todo el tiempo, es mi matrimonio, no estoy acostumbrado a estar separado de ellos", expresa, y señala que llegó a Alemania con la idea de "organizar las cosas, me reúno con el sello discográfico y los espero acá".

"En un momento donde la situación mundial era un llamado a la estabilidad, para mí fue todo lo contrario: mudarme, conseguir departamento en una ciudad donde nunca había estado... fue todo un remolino", recuerda.

"Berlin es una ciudad que tienen mucho para ofrecer, es una ciudad donde es muy fácil conectar, creo que todos vienen a buscar algo", sostiene, al tiempo que asegura que "no hay un día que no esté esperando que vengan mis compañeros o darle un abrazo a mi familia".

Porque, al fin de cuentas, los lugares son para habitarlos y ser felices, considera Gonzalo. "Hay una tendencia a jerarquizar formas de vida o tipos de sociedad, pero uno tiene que estar donde es feliz, y creo que todos deberían tener la oportunidad de probar dónde vivir. Al final del día, lo que querés es compartirlo con la gente que amás".

