El comodorense de Kilómetro 5 que produce cerveza para los habitantes de un pueblo en Francia

Pablo Baez llegó a Francia en 2015 y meses después abrió una cervecería. Vive en Génissac, cerca de Burdeos, un pueblo de 2 mil habitantes donde poco a poco esta transformando la forma de relacionarse de sus vecinos. Escuchá su historia en este episodio de "Comodorenses por el Mundo", el podcast de ADNSUR.

Si no tenés Spotify, escuchalo acá

Dejando atrás a su amado barrio -Km.5- Pablo vivió en Mendoza y México, donde conoció a su esposa, que es francesa. Cuando llevaban un tiempo casados decidieron probar la vida en el pueblo natal de ella, y se fueron a Francia.

En ese pueblo rural, rodeado de viñedos, instaló una cervecería artesanal. Orgulloso de su ciudad y barrio de origen, la nombró KM.5, y dedica la etiqueta de cada botella a homenajear la fauna o paisajes patagónicos.

Aunque el pueblo tiene sólo 2 mil habitantes, y podríamos imaginar que todos se conocen, Pablo descubrió que no era tan así. Cuenta que los franceses son muy "protocolares" a la hora de relacionarse y conocer personas, pero que él es tan sociable que cambió un poco la forma en la que hacen amistades en ese lugar.

"Llegué en invierno, y el clima, la neblina..." recuerda como las primeras impresiones sobre su nuevo hogar, y enseguida agrega; "acostumbrado a la vida social de Argentina, venir a un pueblo donde nadie me conocía, donse no hablaba francés se me hizo difícil... Después, como todo, te empezas a adaptar, la cervecería también me ayudo a tener mi círculo de gente".

Le llamó la atención "el amor por la tierra que tienen, la cultura de la huerta", y si bien ya sabía de la fama de sus vinos, lo sorprendió gratamente "el queso francés".

Aunque destaca que la sociedad "me abrió las puertas rápidamente, me integó a su cultura", -y de hecho cuenta divertido que les cambió un poco la manera y los tiempos en que entablan amistades- menciona que hay un segmento de la población, los mayores de 70 años, que no suelen ser tan receptivos con los inmigrantes, pero eso depende de su país de origen.

"Son personas que vivieron guerras, que vivieron muchas cosas", menciona, y señala que "Francia es un país muy cosmopolita, hay muchas culturas mezcladas".

"Para el francés la Patagonia es un lugar de sueño a donde le encantaría ir algún día".

En su relato se entremezcla lo espectacular de vivir rodeado de monumentos históricos y castillos de cientos de años con la añoranza de "ese cielo naranja mirando el mar de Comodoro que no lo ves en ningún otro lado".



