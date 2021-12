¿Un Joven Adulto, puede sobrevivir en Comodoro?Elías Barakhian dice que sí. Aunque... tiene sus "detalles" no tan dulces, porque todo lo bueno, tiene su parte negativa. En este episodio de "Es de Comodorense", el podcast de ADNSUR, no vas a llorar, tal vez estarás cerca, pero siempre Elías te dirá la verdad. No lo dudes más y PonePlay, que la vida es bella.

Si no tenés Spotify no te preocupes, escuchalo acá

¿Por qué "Es de Comodorense"?

"Es de Comodorense" es un podcast de ADNSUR, conducido por Elías Barakhian, que recorre todos esos elementos que conforman la identidad de los que nacieron o se criaron en esta ciudad.

El viento, las distancias, el frío, las calles empinadas, el circuito de la vuelta del perro, cruzar las calles por el medio, la rutina petrolera, el secreto reconocimiento de lugares estratégicos y únicos, y muchas otras cosas que hacemos -y somos- casi sin darnos cuenta, pero que gritan a los cuatro vientos que somos de Comodoro.

Vino a Comodoro, se quedó a trabajar y encontró una oportunidad para iniciar un emprendimiento

Te invitamos a escuchar todos los episodios publicados de "Es de Comodorense" y a suscribirte para no perderte ninguno, en la platafoma de SPOTIFY o en GOOGLE PODCAST.