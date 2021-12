Elo Vázquez es un payaso a tiempo completo. No podría vivir de otra manera. De joven fue deportista y considera que, ya en ese momento, era “un payaso que jugaba al rugby”. Sus padres fueron su primera influencia, ambos con un gran sentido del humor.

“Tuve una influencia directa de mi viejo y mi vieja. No fueron artistas confesos, pero sin saberlo lo eran. Mi viejo panadero, comerciante. Y mi vieja una tipa muy feliz siempre”, recuerda. “El humor de mi viejo era para mí groso. Tenía un humor utilizaba cuestiones inteligentes, asociación de palabras. Creo que si viviese no le gustaría Tinelli ni en pedo”, asegura.

De chico, Elo comenzó sus primeras armas en la escuela, con los amigos y los vecinos. Considera que ser payaso fue una herramienta fundamental para zafar y caerle bien a la gente. Imagina que sus pares pensaban: “si este me hizo reír, no le voy andar pegando”. Así hizo del humor un modo de vida.

“En la vida con el otro, mi herramienta fundamental para zafar no era un palo. Ni la fortaleza, ni la viveza, sino hacer reír”, sostiene.

Ser payaso le da siempre una suerte de impunidad, de libertad y le permite derribar barreras. Considera que lo único que tuvo que sacrificar en su carrera de payaso, fue la fiaca, porque ésta es una profesión donde siempre hay que estar muy activo. “Un día no me dieron ganas de ir a trabajar, y me di cuenta que me salían patas y unas tenazas, y venía mi jefe a buscarme, y al final. Me transformé en una cucaracha”, relata.

Y agrega: “el payaso tiene que hacer reír sí o sí. Si no, no sos payaso. Si nadie se ríe, algo te está fallando, no puede faltar ese ingrediente. Un payaso sin risa, es como la cerveza sin agua”.

Elo hizo del humor un emprendimiento: “en un taller de clown, aprendemos a liberarnos de las preguntas de la vida: como el bien, el mal, el orden, los límites. Nos liberamos y desde ahí podemos actuar sin esa presión, porque somos payasos”.

Y agrega: “para ser payaso sacrifiqué mi fiaca. Me gusta estar echado y en esto de hacer estas cosas, tenés que tener ser inquieto y dejar la fiaca en otro lado”.

Los invito a escuchar este podcast y a disfrutar de la charla con Elo Vázquez, nuestro gran payaso comodorense.

¿Qué buscamos al preguntar "Cuál es tu Gracia"?

"¿Cuál es tu gracia?" es un podcast de ADNSUR, conducido por Mariela Garolini, que indaga es ese destello que cada persona tiene cuando hace lo que ama, y desparrama su brillo para iluminar los rincones de la ciudad y la sociedad.

Estoy convencida que estamos en este mundo para dejar huella, sin exitismos y no importa qué. Simplemente hacer cosas que nos trasciendan, que nos den placer, que nos hagan crecer y reflexionar. Que nos completen. Llenemos al mundo con "nuestras gracias", animémonos.

Te invitamos escuchar todos los episodios publicados y a seguirlos para no perderte ninguno en la plataforma de SPOTIFY o en GOOGLE PLAY.