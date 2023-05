Amor sin barreras: “Mi vínculo es con él, no con su discapacidad”

Khaleb tiene 20 años, es usuario de silla de ruedas y -aunque es de Rada Tilly- hace años que vive en Buenos Aires. Practica Powerchair Footbal y forma parte de la Selección Argentina de este deporte que ganó el Campeonato Sudamericano y viajará a disputar el Mundial 2023 a Australia. En algún que otro partido se cruzó con Melina, la hija de uno de los árbitros, pero no pasó de una convesación casual. Fue en plena pandemia que ella, luego de escuchar algunas de las canciones de Khaleb, decidió mensajearle por Instagram. Desde ese momento, aunque él estaba viviendo en Comodoro y ella en Buenos Aires, sintieron una conexión única que los acercó no solo al otro, sino a una mejor versión de ellos mismos.

Escuchalos contar su historia en este episodio de “Amores y Algo Más”, un podcast de ADNSUR. Si no tenés Spotify, podés escucharlo acá.

Existe aún en nuestra sociedad muchos prejuicios, dudas, e incluso morbo respecto a las relaciones románticas de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Preconceptos que muchas veces frenan y condicionan las formas en las que nos vinculamos con el otro… Pero, ¿qué pasa cuando las diferencias se perciben como “parte del conjunto” y no como un rasgo principal y excluyente?

“A mi me da igual si es con discapacidad o con lo que sea, porque mi vínculo es con Khaleb”, enfatiza Melina, que cuando hace referencia su aspecto físico no puede más que con una sonrisa reconocer que “es hermoso, y te enamora más con su personalidad”.

“Todas las personas que lo conocen ven que es una excelente persona… Creo que lo físico suma un montón, obvio, y él es hermoso y te enamora ya con la personalidad… Creo que cualquiera persona, si se abre a conocerlo desde otro lado, se terminaría enamorando", asegura.

Nacido en pandemia, sostienen que lo suyo fue “amor a primer mensaje”. “La primera vez que nos vimos, cuando él volvió a Buenos Aires, estabamos en el patio de mi casa y como mi papá lo conocía de antes por el Powerchair lo invita a subir”, relata Meli sobre esa primera cita y Khaleb, recuerda divertido que “estabamos a los besos en el patio” y terminó conociendo a toda la familia.

Desde el primer minuto se dieron cuenta que comparten una conexión única, un vínculo de confianza -incluso a ellos mismos les resultó extraño haberlo logrado en tan corto tiempo- que les permitió contarse sus temores más íntimos y los secretos más resguardados.

“Con ella me encontré algo que me llamó la atención bastante: a los dos o tres días ya me encontraba diciéndole las cosas que más me avergüenzan de mi vida… Creo que no hay nada que no sepa de mí, que eso te marca la confianza que te brinda la otra persona, lo abierta que está a hablar y a hacerte sentir de una manera feliz con vos mismo, con tu cuerpo, con tus sentimientos, con tus pensamientos, con tus emociones… Creo que eso fue lo que más me enamoró de ella: sentirme libre y sentirme yo mismo en un 100%", asegura Khaleb.

La charla es cómplice y divertida. Explican que no se trata de ignorar la silla de ruedas, sino de que simplemente eso no ocupa la totalidad del espectro y que hay miles de colores que conforman al otro, que enamoran del otro.

“Él generó un vínculo conmigo y yo con él… no es el vínculo con su discapacidad, o sea a mí me da igual si es con discapacidad o con lo que sea, mi vínculo es con Khaleb”, menciona Meli.

Khaleb valora “la confianza que me dio y la seguridad que me brindó a mí mismo. Tenía un montón de complejos, algunos relacionados con la discapacidad y otros que tenían que ver con la edad, con mi inexperiencia en un montón de cosas y que directamente las ocultaba de mi vida”.

Fue esa confianza, esa simpleza y naturalidad al abordar sus sentimientos, sus frustraciones y sus temores, lo que les permitió construir su relación sin dejar espacio a “sobrenetendidos”, silencios ni inseguridades: todo fue -y sigue siendo- hablado. Nada se da por sentado y el diálogo les permite crecer juntos.

“El primer paso para que alguien te quiera es conocerse uno mismo lo más posible… que se animen a querer, que tengan esa libertad y que se prioricen mucho a sí mismos, pero que primero aprendan a querese a sí mismos para después poder querer al otro".