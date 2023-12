Tras los recientes sismos en Neuquén y zonas vinculadas a Vaca Muerta, desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica se aclaró que hoy no puede establecerse una vinculación directa con la técnica de fracking aplicada en aquella región, ya que los estudios para establecer el origen recién podrían arrojar resultados para el año próximo.

“Recientemente, hemos estado detectando un aumento en la actividad sísmica en Neuquén, especialmente en los meses de octubre y noviembre”, reconoció Gerardo Alvarez, doctor en Geofísica y jefe del Departamento de Investigaciones Sismológicas del INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica, con sede en San Juan).

Sánchez aclaró que la mayor actividad pudo detectarse a partir la nueva red de monitoreo sísmico, instalada el año pasado en Neuquén, como parte de un programa que incluye 16 estaciones.

“Hoy en día, estas estaciones nos permiten monitorear la actividad sísmica de Neuquén -explicó, en diálogo con Actualidad 2.0-. Los cálculos recientes de epicentros se encuentran en el noreste de Añelo, aunque en otras ocasiones han estado cerca de Sauzal Bonito y Rincón de los Sauces”.

Dichas zonas están catalogadas como de bajo riesgo sismológico, hallándose en valores de 1 y 2, en una escala en la que 0 es el menor potencial de actividad sísmica y 4 es el más elevado.

Por el momento, tratándose de movimientos de baja intensidad, salvo algunas excepciones como el sismo registrado el 7 de marzo del año 2019, no hay forma de determinar fehacientemente si la actividad registrada en el último tiempo es mayor a lo normal, debido a que antes no existía la red de monitoreo ahora instalada.

“Este programa de monitoreo sísmico nos ha proporcionado mucha información que antes no teníamos, ya que no había una red para Neuquén. Solo había una estación cerca del volcán Copahue, en Mendoza y en el límite con Río Negro -aclaró Sánchez-. Hasta 2019, cuando se instalaron las primeras estaciones, sólo podíamos calcular o estimar sismos a partir de magnitudes de 3.5 a 4.3, ya que no teníamos suficientes estaciones”.

¿HAY RELACIÓN CON EL FRAKING?

Tanto Añelo como Sauzal Bonito, que son los parajes cercanos a los que registran los movimientos sísmicos en los últimos años, se encuentran en la zona 1, aunque el último más cerca al limite con la zona 2. Ante la consulta de si puede haber vinculación con la explotación petrolera y las técnicas de fractura en Vaca Muerta, respondió puntualmente:

“El tema de si el fracking puede generar una activación es difícil de decir porque no sabíamos si las fallas ya estaban activas antes, o no. Lo que sí sabemos es que quizás hoy estamos registrando actividad sísmica y por ende hay fallas activas. En muchos casos puede haber fracturas o pozos sumideros, pero sin fallas activas no habría sismicidad disparada. El compromiso fuerte para 2024 es poder establecer si es que existe relación (con la actividad petrolera) es cuándo existe y debido a qué proceso. Esto ayudaría a la prevención y al conocimiento para la gente y el gobierno”.

El experto explicó que para contar con el informe final depende de varias condiciones, como el cuidado de las estaciones de monitoreo, ya que ha habido casos de vandalización que genera un fuerte daño, además de otros factores.

“Cuando perdemos una estación por vandalismo, todo se demora y es más difícil recuperar el ritmo de trabajo”, apuntó.

Finalmente, indicó que el hecho de que los sismos concentrados a baja profundidad pueden generar algunas hipótesis, pero no son concluyentes, en respuesta a quienes sostienen que al ser fenómenos superficiales podrían vincularse más directamente a la actividad del fracking.

“Puede ser un indicio, pero no suficiente -explicó-, porque en San Juan también ha habido sismos de 7 ú 8 kilómetros, es decir de baja profundidad, por lo que la superficialidad no es un indicador suficiente para relacionar el fenómeno con la actividad humana”.