Todo aumenta y los colegios privados no son la excepción. ¿Cuántas familias podrán hacer frente a las cuotas que se vienen?. En una entrevista exclusiva con ADNSUR, Darío Dodig, integrante del Sindicato de Colegios Privados de Chubut, brindó detalles sobre el panorama para el 2024.

Según explicó Dodig, “hay colegios que están subvencionados por parte del estado, como el caso de los colegios salesianos y otros colegios en los que no reciben aportes: nivel inicial, primario y secundario”.

En relación a los valores de las cuotas de los jardines, comentó que “rondan los 43 mil pesos”, especilemente los que están ubicados en el casco céntrico de nuestra ciudad. “Los empleadores nos comentan que el año próximo existe una previsión que rondaría el 50% sobre el valor de la cuota actual. Es decir que, pasarían a costar alrededor de 60 mil pesos”.

En el caso de la matrícula, viene actualizada con el valor de la cuota para el próximo año. “Hay casos en jardines que las cuotas vienen más desfasadas y son inferiores a los 43 mil pesos. Con lo cual, el ajuste que se deberá hacer será mayor al 50% y podría rondar entre el 70 y 80%”, advirtió.

Cambio de gobierno

Por otro lado, según destacó Dodig, “hay jardines que aún no definieron el valor de la cuota para el próximo año y están esperando al 10 de diciembre, cuando cambie el gobierno para ver como se sitúa la economía a nivel nacional y se sentarían a hablar con sus estudios contables en el mes de enero para definir el valor de la cuota 2024”, anticipó. Pero en principio, “como mínimo, las cuotas se encarecerían un 50% más”.

“Se trata de una situación inédita, años anteriores lo que sucedía es que en marzo/abril y julio/ agosto los colegios presentaban en Defensa del Consumidor los valores de las cuotas propuestas. Y durante este año, todos los meses publican los valores de los aumentos. Eso por el contexto inflacionario que tenemos”.

Por otro lado, mencionó que los colegios temen perder matrícula “si las cuotas son muy altas”. Con lo cual, se busca un equilibrio que “todavía no se encuentra muy bien”, indicó. “Por un lado, para no perder alumnos, pero por el otro que las cuotas sean lo suficientemente adecuadas como para pagar los salarios docentes. Este año no hubo una caída significativa en la matrícula de alumnos de las escuelas privadas”, consideró.

Nivel primario y secundario subvencionados

En los Colegios Salesianos, “la cuota actual ronda los 25 mil pesos”: Dean Funes, Domingo Savio y María Auxiliadora. Para el proximo año, “estiman tener un valor de 40 mil pesos para -por lo menos- los primeros meses”.

En el nivel secundario, “los valores rondan los 35 mil pesos”, con la diferencia que -en el Dean Funes- al ser un colegio Técnico, “la cuota sería de 70 mil pesos para los primeros meses; en tanto IMA y Domingo Savio se mantendrían en 40 mil pesos”, detalló.

Privados

En relación a los colegios privados de la ciudad, desde SADOP, su representante señaló que “hay dos” que manejan los valores más altos del mercado. Este año, “tienen una cuota de 162 mil pesos -en un caso- y 100.000 en el restante”.

“Los valores para el próximo año rondarían los 260 mil pesos. Sería 100 mil pesos más de cuota. En el resto de los colegios, muchos no saben que precio poner para el año que viene. Hay una incertidumbre muy grande”, manifestó.

Jardines maternales vs. Recreativos

En los jardines maternales, “se ve más la precariedad laboral docente”, consideró Dodig. En este caso, “un docente no llega a cubrir el mínimo de bolsillo que -como sindicato- exigimos como indica la Ley de equiparación salarial. Los docentes privados tenemos derecho a cobrar lo mínimo que cobra un docente de estatal. Y esto no está sucediendo en los jardines privados”.

“Hay jardines que están en un 50% abajo de lo que deberían estar cobrando. Alrededor 175 mil pesos de bolsillo este mes tendrían que estar cobrando las docentes y en algunos casos cobran 90 mil pesos o 120 mil pesos. Por supuesto que en la situación inflacionaria que estamos viviendo los docentes no llegan a fin de mes”, reclamó.

A su vez, remarcó, “los jardines atraviesan una situación especial de desventaja y competencia desleal respecto a los Talleres Recreativos que tienen una cuota más baja”.

"Los talleres recreativos no son reconocidos por el Ministerio de Educacion a nivel provincial, funcionan con una habilitación municipal y establece que tienen como tope de horario de 2 horas. Y esto en los hechos no sucede, muchos promocionan sus servicios o como sala de 3 y 4 años. Están ofreciendo un servicio que no corresponde.

La ordenanza indica además, que la asistencia no es consecutiva en la semana. Es decir, no pueden estar todos los días y esto no está sucediendo", explicó Dodig en desacuerdo a estos espacios.

Relación de dependencia y monotributistas

Frente a la condición laboral docente, desde SADOP insistieron en que “muchos deben trabajar doble turno, y en realidad la jornada laboral debe ser de cuatro horas, no de ocho”.

“Las cuatro horas que los docentes tienen para estar frente a los alumnos requiere de una planificacion, corregir evaluaciones. En este caso, frente a la situacion económica que tenemos, muchos docentes están trabajando ocho horas reloj, hay muchas madres solteras que son sostén de familia y con doble turno están llegando a un sueldo de 180 mil pesos”.

Por otro lado, “no sabemos si los docentes están en relación de dependencia o prestan servicios como monotributistas”, resaltó. La Ley de contrato de trabajo indica que “no pueden estar más de 5 años como monotributistas. Si están en esa situacion, no correspondería”.

Asimismo, denunció que algunos colegios “mantienen amenazados a los docentes de que el contrato dura hasta diciembre, se lo da de baja y eso perjudica enormemente al docente porque no cobra aguinaldo, vacaciones y no tiene una estabilidad laboral que pueda prever una economía a futuro. Con la advertencia de que van a evaluar su desempeño y en febrero las vuelven a contratar”, sostuvo.

Y agregó: “Estamos trabajando sobre esas situaciones y les pedimos a los docentes que estén bajo esta modalidad ilegal, se comuniquen con nosotros que ya hemos resuelto varias de estas situaciones”.

Migración docente

En Comodoro Rivadavia “hay unos 1500 docentes”. En el caso de Chubut, el número es “un poco menos de 3000”.

“Nosotros estamos representando a más de 500 afiliados en el sindicato. Pero también existe una migración, nosotros observamos que -por ejemplo- en el nivel inicial muchas chicas que se reciben en el profesorado, al no tener actividad docente y ante la necesidad económica consiguen estos trabajos en jardines o talleres recreativos”.

Hay una migración y las maestras jardineras -una vez que consiguien un cargo en la provincia- “se van del privado porque el sueldo es muy superior a lo que están cobrando en los privados”. Podemos decir que, “sólo uno o dos colegios de nivel inicial privados están cumpliendo con el salario mínimo de bolsillo”, aseguró.

El Sindicato de SADOP se encuentra en calle Francia 885 y el tel de contacto es: 2974121312