Petroleros advierten: “CAPSA agotó su presupuesto del año y a partir de octubre van a paralizar equipos en Chubut”

Según anunció el secretario adjunto del sindicato Petrolero Chubut, Carlos Gómez, la situación vinculada a la falta de incentivos para incrementar la actividad en la cuenca San Jorge habría derivado en la comunicación de la operadora, que tiene a su cargo las áreas Diadema y Pampa del Castillo.

“Esto es consecuencia de la misma situación que venimos denunciando, porque el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández prometió que iba a impulsar una ley para estimular la producción en esta cuenca, pero terminó sacando sólo un decreto a favor de Vaca Muerta”, cuestionó Gómez, en diálogo con Actualidad 2.0.

Recordó además que un panorama similar, sobre la imposibilidad de seguir perforando, se había planteado a inicios de año, “cuando las gestiones impulsadas por Jorge Ávila ante el gobierno nacional destrabaron parcialmente el problema”, vinculado a las demoras para importar insumos, ante la falta de dólares en la economía argentina.

Sin embargo, el reciente decreto 377, con la aplicación del impuesto PAIS a los dólares para importar productos, con un 7,5% adicional, más un porcentaje similar aplicado sobre el transporte, derivan en un encarecimiento de las importaciones.

“A esto se suma la última devaluación, más la falta de respuesta a los incentivos que vienen prometiendo y más el congelamiento de los precios de combustibles, que obliga a vender el petróleo al mercado interno a un promedio de 60 dólares, cuando en el mercado internacional está a 95 dólares”, criticó el dirigente y actual diputado provincial.

En ese marco, indicó que “todo esto hace inviable cualquier tipo de desarrollo de nuestra actividad y CAPSA fue una de las primeras que informó, oficialmente, que con estas condiciones ya agotaron todo el presupuesto del año, por lo que en octubre van a paralizar equipos, a no ser que surja algún decreto que favorezca a la cuenca y habilite incentivos en lo que pueda significar inversiones a corto, mediano y largo plazo”.

En la operadora se desempeñan alrededor de 2.000 personas y si bien Gómez aclaró que no están anunciando un riesgo para esos puestos de trabajo, sino que la advertencia es porque si se para la actividad en octubre, también el panorama es incierto para retomarla desde el año próximo.

"CHUBUT NO ESTÁ RECLAMANDO POR LA PÉRDIDA DE REGALÍAS"

El referente sindical cuestionó también que el gobierno de Chubut no haya reclamado por la pérdida por regalías a partir del menor precio aplicado a la liquidación de regalías, algo por lo que Neuquén ya estima que, a partir del congelamiento de combustibles, aquella provincia perdería alrededor de 5.000 millones de pesos.

En relación al precio del mercado interno, recordó además que cuando las empresas de la cuenca anunciaron su plan de inversiones, a principio de año, con un total de 1.300 millones de dólares, advirtieron que estaría sujeto a que el precio del barril no baje de 70 dólares, lo que hoy se estaría dando en la práctica (aunque la confirmación oficial podrá establecerse en la próxima liquidación de regalías, antes de que finalice este mes).

“Nosotros apuntamos a dar la voz de preocupación para que el gobierno provincial atienda y se mueva, pero todos hacemos la plancha, porque no sabemos qué va a pasar en octubre o ‘porque yo me ya me voy’, pero mientras tanto necesitamos las respuestas para los temas de fondo que necesita la economía regional de Comodoro Rivadavia y de toda la provincia”, enfatizó.