La realización de la Expo Oil&Gas en Buenos Aires dejó este año una sensación de fin de ciclo para la cuenca San Jorge. La que fuera cuna del petróleo argentino no tuvo más que menciones colaterales a lo largo de las exposiciones escuchadas por los principales conferencistas, enfocados en la riqueza de Vaca Muerta. La duda que quedó planteada es cuál es el futuro para la región que todavía explica un 30% de la producción total del crudo del país, que no supo construir alternativas productivas cuando esa incidencia llegaba, no hace mucho tiempo, a la mitad del petróleo producido.

Un dato reveló la poca presencia comodorense en el evento hidrocarburífero más importante del país. Aunque pudo observarse a algunos pocos empresarios de la región, en forma personal, no hubo ningún stand de pymes de servicios con bases en Chubut o Santa Cruz.

En la edición 2022 ya se había notado esa merma, con una única firma regional que tuvo stand propio, como fue el caso de Petromark. Y si bien Chubut dio la presencia institucional más fuerte en la inauguración, ya que Mariano Arcioni fue el único gobernador representante de las provincias petroleras, ello se debió a otras razones, más vinculadas a algún enojo de Neuquén con la organización y que escapan al objeto de este informe, pero no por el peso específico productivo.

“Ya hace varios años que no hay empresas regionales en la expo -reconoció precisamente el propietario de esa pyme, Gustavo Twardowski, actual presidente de la Cámara de Empresas Regionales del golfo San Jorge-. En la anterior habíamos estado nosotros solamente, pero años atrás sí había mucha mayor presencia de pymes de la cuenca San Jorge. Hablábamos con socios de la Cámara días pasados y recordábamos que hace 10 años sí venían muchas empresas nuestras con sus stands, porque la cuenca era protagnonista principal de la industria. Creo que es el fiel reflejo del declino y por eso no hay ninguna en esta exposición”.

LA PUERTA DE SALIDA QUE NO SE CONSTRUYÓ

Aunque el panorama es incierto para la región, hay caminos de salida. Muchas pymes de la región abren bases también en Neuquén, para ofrecer sus calificados servicios en la meca del centro petrolero, que si se toma como política de Estado, podrá ser solución a buena parte de los problemas económicos del país.

Así se refleja con la proyección de que a fines de esta década podrían genearse exportaciones por 29.000 millones de dólares anuales, lo que significaría el remedio la falta de dólares que condena hoy a la Argentina.

El interrogante es acerca de hacia dónde virará el eje económico de la cuenca San Jorge. La Transición Energética es una perspectiva que debe apuntalarse, pero no traerá cambios de la noche a la mañana. Y si bien el petróleo tampoco ‘bajará la persiana’ el año próximo, las proyecciones para los próximos 3 años son un signo de alerta que no puede ignorarse.

Cuando se observa la estadística de ingresos por regalías petroleras, surge con claridad que en los últimos 10 años Comodoro Rivadavia generó ingresos por más de 4.000 millones de dólares, posicionando a Chubut como la provincia con mayor recaudación de regalías petroleras, pero nada de ese ciclo se ve reflejado hoy en bases productivas para un nuevo ciclo económico.

Por lo contrario, los ingresos de los próximos 5 años seguirán fuertemente condicionados (al igual que los últimos 4 años) por el alto nivel de deuda, que los últimos gobiernos tomaron respaldados en los ingresos petroleros.

Como contracara, la provincia de Neuquén ha generado un fondo desde fines del año 2021, denominado FEDEN (Fondo de Estabilización y Desarrollo del Nequén). A fines de 2022 ya contaba con 10.000 millones de pesos y para este año se proyectó un ingreso superior a los 19.000 millones de pesos en el año, al tiempo que se buscó generar rendimientos mediante la colocación en bonos del Tesoro (en dólares) de Estados Unidos.

Ese fondo les permitiría sanear alguna emergencia, como una eventual baja de precios internacionales o alguna otra situación extraordinaria. A los chubutenses, en cambio, “cualquier humedad podría mojarnos”, más allá de que Comodoro Rivadavia, en particular, tiene una pequeña reserva en plazo fijo a partir de fondos adicionales generados por la ley de Hidrocarburos del año 2012.

EL CONGELAMIENTO DE COMBUSTIBLES QUE PODRÍAN PAGAR CHUBUT Y TODAS LAS PROVINCIAS PETROLERAS

Un dato que debería seguirse con atención en las próximas semanas es el de la liquidación del petróleo que se entrega al mercado interno, a partir de la decisión del gobierno nacional de congelar los precios de la nafta y el gasoil hasta fines de octubre.

Para contener esos precios, es importante que los valores de referencia a los que se liquida el petróleo en el mercado interno sean lo más bajo posible, para compensar las subas de insumos importados que demanda la elaboración de esos productos, obviamente atados al dólar.

Por ese motivo, hoy el crudo que produce Vaca Muerta se liquida a 56 dólares por barril, muy lejos de los 90 dólares que marca la referencia del mercado internacional. El petróleo Escalante, que hasta julio se liquidaba a 69 dólares, ya en operaciones de principios de este mes habrían situado ese valor en 66 dólares. Y no sería extraño que las próximas liquidaciones se hagan sobre un precio menor aun, ya que de lo contrario deberían incrementarse las naftas.

La baja es de un 4% y por ahora no parece significativa, pero hay que considerar que implica un impacto directo sobre las regalías petroleras. Y si esa referencia continúa bajando, para sostener los combustibles ‘quietos’ en el surtidor, la brecha crecerá aun más, licuando el efecto positivo que se espera a partir de la devaluación de agosto.

Por el nuevo tipo de cambio oficial, se calcula una suba del 22% en los ingresos por esa vía, pero no es tan lineal. Antes de hacer cálculos demasiado optimistas, hay que restar, como contraparte, la merma de la producción que se viene registrando cada mes.

Si se compara la producción petrolera de Chubut entre enero y julio de este año, resulta un 2% menor al mismo período de 2022. El mismo porcentaje de declino se verifica en la comparación mensual, por ejemplo al cotejar julio contra mayo de este año (tomando dos períodos de 31 días).

Ambos factores, es decir menor precio de referencia para el barril de crudo y merma en la producción, significan una reducción para el efecto positivo que la devaluación debería traer a las cuentas chubutenses.

Es cierto que Chubut también compensa por el lado de las exportaciones (alrededor de un 30% de su producción, dependiendo del mes), por las que recauda a partir de un precio más alto. Por ejemplo, si el precio externo está en 90 dólares, la provincia recibe regalías sobre ese valor menos el 8% de retenciones, por lo que ese volumen se liquida a un precio más alto. Sin embargo, la volatilidad del mercado mundial no da garantías y cualquier factor lo lleva a caer hasta los 80 dólares, como ocurrió en los últimos meses.

Está claro que no es la única provincia afectada por el precio del mercado interno y como se dijo, Neuquén incluso sufre un recorte mayor. Sin embargo, con la producción en ascenso constante en aquella provincia, el efecto negativo puede ser disimulado, más allá de los enojos que ya genera la situación, que tampoco es nueva y que se traduce en la transferencia de miles de millones de dólares, desde el año 2000 en adelante, desde las provincias petroleras hacia los consumidores de combustibles de todo el país.

LAS RECETAS PARA FRENAR EL DECLINO

Precisamente, las únicas menciones que se escucharon sobre San Jorge durante las principales conferencias de la Expo Oil&Gas, en forma indirecta, fue a que “se debene establecer medidas de estímulo para frenar el declino de las cuencas maduras”, pero toda la expectativa de incremento de producción de petróleo y gas se vincula a la explotación de Vaca Muerta: hoy el 46% del petróleo producido en el país proviene de esa formación, al igual que más del 50% del gas. Esa incidencia seguirá creciendo y se apunta a que los saldos negativos de ‘las maduras’ no empañen aquella proyección.

Lamentablemente, no fueron muchas las precisiones de diagnóstico sobre el tipo de estímulos que se requiere para frenar la curva negativa, que entre otras cosas tuvo el mérito de superar la grieta política a lo largo del evento. Así quedó reflejado cuando tanto el intendente Juan Pablo Luque como Jorge Avila, candidato a diputado nacional de JxC, coincidieron en reclamar esos incentivos para empezar a recuperar parte de la actividad perdida.

La eliminación de retenciones a la exportación fue una de las recetas mencionadas por el sindicalista petrolero, a lo que podría sumarse lo que añadió el gobernador Mariano Arcioni, en referencia al decreto que reduce el cobro de regalías para proyectos que apunten a activar áreas maduras que hoy están sin producción.

A ese tipo de instrumento normativo hay que sumar otro dato, que refiere a los mayores costos de la actividad, vinculados a la creciente proporción de agua de formación en los yacimientos, en más de un 90%. Esto significa que se requiere cada vez más esfuerzo para extraer menos petróleo, lo que quedó reflejado en otra cifra que dio Mariano Arcioni, al precisar que la perforación de un pozo en la región se elevó desde 1,8 a 3,2 millones de dólares.

Por eso también se habló desde el IAPG, en los días previos a la expo, de la necesidad de recuperar eficiencia. “Esto no significa bajar sueldos, porque hoy los salarios de los trabajadores petroleros son inferiores, medidos en dólares, que años atrás -había expresado Conrado Bonfigliolio, gerente de la seccional sur del Instituto-. La eficiencia pasa por reducir los trabajos improductivos, reducir tiempos y coordinar para que las tareas sean las necesarias y no se hagan de más, sin proporciones de ineficiencia que tienen que ver con el transporte y determinadas cuestiones que van rodeando a la industria”, había expresado.

Hay que sumar las dificultades para la importación de insumos, como máquinas y productos químicos, con ventajas que sí tiene Vaca Muerta y que no se dieron para esta región. Además, la libre disponibilidad de divisas, al menos parcial, que se otorgó para las exportaciones de aquella región y que no tuvieron reflejo aquí.

“Uno de los incentivos necesarios es mejorar el precio interno del petróleo, porque hoy tiene una diferencia muy grande con el mercado intenracional -dijo Ricardo Markous, Ceo de Tecpetrol, ante la consulta para este informe exclusivo de ADNSUR-. Más que una baja de retenciones, sería importante mejorar el precio del mercado interno, porque claramente los 56 dólares que se pagan hoy, aunque Escalante recibe un poquito más, no alcanzan. Claramente el congelamiento en el surtidor afecta a la producción”.

El ejecutivo planteó la necesidad de otros incentivos fiscales, como “amortización acelerada y tal vez una reducción en regalías. Los últimos pozos que hicimos en El Tordillo no hemos tenido éxito”. Igualmente, advirtió que “todavía no evaluamos retirarnos de Chubut, pero sí vamos a hacer una evaluación, porque llegamos a tener dos equipos perforando y ahora tenemos uno solo. Vamos a reconsiderar cómo encarar la perforación en El Tordillo”, precisó.

Mientras esas herramientas terminan de afinarse, la situación no da mucho margen para la espera. Aun cuando la provincia continúa exportando petróleo por más de 1.000 millones de dólares al año, la pregunta adicional es si el camino actual lleva hacia un nuevo esquema productivo, cada vez más cerrado, menos inclusivo, limitado a una menor cantidad de actores de la región.

Con las tasas de declino que hoy tiene la provincia en materia de petróleo (en gas siempre fue un productor marginal) y con operadoras que concentran cada vez mayores esfuerzos en Vaca Muerta y otras áreas del país, la incógnita a resolver ya no es cuál será la alternativa productiva, sino si aún estamos a tiempo para encontrarla.