COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, José Llugdar, se refirió en esos términos al encuentro de este jueves entre los gremios petroleros y directivos de la operadora para analizar la situación en dicha provincia y evaluar los pasos a dar para avanzar en una reactivación, que se hace cada vez más necesaria.

Llugdar indicó este viernes que están “trabajando para encontrar la forma de retomar actividades, de reactivar la industria hidrocarburífera después de todo lo que ha pasado, que hace que estemos preocupados por la situación en la que estamos hemos”.

“Para eso junto a Claudio Vidal de Petroleros Privados charlamos con la gente de Pan American Energy -por parte de la compañía estuvieron en videoconferencia Danny Massacese y Rodrigo Ramacciotti- y de alguna manera hemos pedido que se mire hacia Santa Cruz Norte como una opción”, enfatizó el líder sindicalista.

Y agregó en declaraciones a la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach que “también hablamos de lo que puede ser y lo que significa Serón Chico para la zona norte santacruceña, puesto que es el último Yacimiento que ha sido adjudicado a la operadora y tiene que ver con un área donde se perforó un pozo inédito, creo que el más profundo que tiene la provincia”.

“En ese sentido también queríamos saber para cuándo tienen previstos los ensayos, así con eso pueden definir el potencial que realmente tiene el pozo. Hubo compromiso por parte de la operadora, pudimos conversar y éste es el inicio de estas charlas, de las que vamos a tener varias, donde deberemos buscar puntos en común, que nos sirvan a todos”, analizó Llugdar.

Por tal motivo, consideró que lo hecho en la víspera puede ser importante “pero no nos tenemos que olvidar que son los primeros encuentros y ya vendrán más reuniones. Hemos dado un paso importantísimo porque aquí lo único que importa son el sector empresario y el de los Trabajadores. Esa es la modalidad en la que seguiremos trabajando, iremos sobre esa línea ya que necesitamos realmente generar expectativa y -por sobre todas las cosas- sustentabilidad en la provincia de Santa Cruz”.

Estudio conjunto de situación

En cuanto a la presencia de Vidal en el encuentro, Llugdar manifestó que al término de la videoconferencia hablaron entre ellos de varios temas, refiriéndose especialmente al contexto que está atravesando la Industria en general. “En eso coincidimos en que Santa Cruz y nosotros necesitamos explorar otras actividades o de alguna manera desarrollar y ponerle la impronta a esto, para lo cual tenemos de ejemplo de lo que ya se ha puesto en práctica en la provincia del Chubut, que tiene que ver con la eficiencia, la productividad y todas estas cuestiones que de alguna manera significan actividad, desarrollo y trabajo para nuestra gente”.

Luego de la reunión con PAE ambos conversaron en privado como representantes de los trabajadores que son, marco en el cual el titular de Petroleros Jerárquicos señaló que vieron “la importancia de saber que estamos comprometidos, y de lo que pueden significar los proyectos nuevos, además de lo que hoy es la gran incertidumbre que significa tener una operadora como Sinopec en la provincia, con los problemas que acarrea desde hace tiempo”.

“Ahí es donde empiezan a verse algunas cuestiones como la incapacidad o la improvisación de algunos de los que firmaron o acordaron concesiones de ciertas áreas. Hoy ya no nos podemos permitir esa clase de improvisación, son cosas que hay que empezar a corregir porque no hay que olvidarse que hace algunos años se dieron esas concesiones que hoy estamos pagando las consecuencias de operadoras que no invierten. Es un tema que traslada una gran preocupación al sector de los Trabajadores”, determinó.

Alternativa de reconversión

Con respecto al gas como opción a futuro, el dirigente enfatizó que “hoy tenemos un potencial en la provincia de Santa Cruz en cuanto a lo gasífero que es importante a nivel nacional. Tal vez no a la altura de lo que significa en Neuquén o en Tierra del Fuego, pero sí es un jugador importante porque, en primer término, no hay que olvidarse que el Gasoducto San Martín recorre la provincia de punta a punta”.

“También tenemos muchos yacimientos que de alguna manera están conectados con este Gasoducto, entonces en mayor o en menor medida nos podemos convertir en jugadores importantes, porque podemos tener salida. Como siempre, lo que se necesita es inversión y reglas claras; sino no se podrá pasar a otra fase. Y eso creo que pasa por una cuestión de confianza”, concluyó Llugdar.