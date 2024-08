La UOCRA sobre el traspaso de áreas de YPF: Silva recordó a "los dragones" y dijo "se equivocaron en no convocarnos""

El gremio de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en Comodoro Rivadavia puso de manifiesto su malestar ante la falta de convocatoria por parte de YPF y Pecom a las reuniones donde se define el traspaso de las áreas petroleras en Chubut, y a diferencia de otros gremios que sí han sido convocados para definir las nuevas condiciones.

El secretario Raúl Silva, indicó que son 800 los trabajadores que prestan servicios en yacimientos de YPF y que el no convocarlos podría generar “problemas a futuro”.

“Nosotros por el momento no tenemos stand by porque nosotros somos obra, y más allá de la ida de YPF y el traspaso las obras siguen en ejecución. Nosotros estamos laburando con el 100% de la gente arriba”, precisó en diálogo con Actualidad 2.0.

Sobre la falta de convocatoria., dijo que “Nosotros vemos que se hacen reuniones donde no participan todos los gremios. Creo que eso por ahí puede llegar a traer algún tipo de problema, si no estamos todos juntos y pensamos todo igual. Pero bueno, por ahí nuestro conductor a nivel nacional Gerardo Martínez va a tener una reunión con YPF para ver por qué no nos invita en este caso a la UOCRA a todas las reuniones que se hacen".

Asimismo, mencionó que en los yacimientos petroleros y gasíferos son cuatro los gremios, “pero no nos convocan a nosotros y a otros que tampoco vemos en las fotos”.

Silva indicó que la necesidad de participar tiene que ver básicamente con la continuidad laboral de los afiliados. “Nos gustaría saber tanto de la operadora YPF o la nueva operadora - que ayer nos enteramos que va a ser PECOM - si van a tener continuidad, no van a tener continuidad, si van a reducir gente no van a reducir gente, o sea que no clarifiquen el panorama de acá para adelante”, afirmó.

“Yo creo que por ahí YPF con esta nueva operadora se equivoca al no convocarnos, no sé, yo no quiero ser alarmante, pero me parece que la operadora se equivoca, la toma del yacimiento Cerro Dragón que fue una de las más catastróficas la hicieron representantes de UOCRA. O sea, por ahí me parece que no sentarlos en la mesa y ver qué piensan de acá para adelante, a futuro puede traer algún tipo de problema”, agregó.

No obstante, aclaró “Yo no digo que va a haber una toma de yacimiento, pero digo que si no nos sentamos a la mesa y después arreglan ellos. Porque veo que en la foto está el gobierno provincial, YPF, el intendente, algún gremio, y no estamos nosotros porque después no nos pueden venir a imponer. Eso donde digo que puede llegar a traer algún tipo de problemas a futuro”, reiteró finalmente.