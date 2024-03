Estacioneros contra la tasa a los combustibles: apuntan a que los consumidores “le hagan frente”

Los titulares de las estaciones de servicio mantienen su postura contra la tasa de los combustibles aprobada en el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. Mientras se mantienen en vilo sobre su pronta aplicación en la capital neuquina y ciudades aledañas, aseguraron que los consumidores deberían hacerle frente.

Marcelo Pirri, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro, afirmó que “ hay mucho enojo y los estacioneros no quieren aplicarla ”. La semana pasada, los integrantes de la cámara mantuvieron una reunión junto a sus pares de todo el país donde plantearon la posibilidad de hacer una presentación en la Justicia para impugnar la medida.

“Entendemos que jurídicamente es muy difícil llevar adelante una medida judicial con la Cámara porque no es la principal perjudicada”, comentó Pirri, quien sostuvo que deberían ser los consumidores quienes acudan a la Justicia “para hacerle frente a esta situación y no aceptarla”.

“Esta es una tasa que va al transporte de pasajeros, por lo tanto, quien carga combustible no recibe ninguna contraprestación por pagarla”, explicó. Pirri reiteró que “no estamos de acuerdo. Es una imposición y lamentablemente tenemos que aplicarla. No nos queda otra”.

En cuanto a la fecha de su aplicación, el titular de la Cámara estimó que será entre el 1° y el 15 de abril: “Solo falta la reglamentación. Una vez que esté, el municipio deberá aclarar desde cuándo rige y, a su vez, YPF deberá incluirlo en el precio del surtido r”, dijo.

La tasa es parte de un proyecto del Ejecutivo municipal que busca hacer frente a la quita del Fondo Compensador del Interior por parte de Nación. Este financiamiento permitía subsidiar la tarifa del transporte público y se estima que su eliminación lanzaría el valor a los 2.200 pesos por pasaje.

El impuesto aplicará un 4,5% sobre el litro de combustible, lo que representa unos 35 pesos por litro. Mientras que las estaciones de servicio recibirán por su cobro el 2% del total recaudado.

Se espera que mañana el Concejo Deliberante de Cipolletti aplique la misma tasa, mientras que también avanzan en paralelo las comunas de Centenario, San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

Caída de las ventas y nuevas subas

El consumo de combustibles registra desde enero un desplome que mantiene en vilo a las estaciones. Las últimas subas ocasionaron una caída en las ventas del 6% a nivel nacional en comparación con el mismo mes de 2023 . En algunas provincias la baja fue de hasta el 23%.

Las naftas suman desde diciembre una suba cercana al 80%, lo que explica la disminución de las ventas. Mientras se espera que el próximo lunes 1° de abril se registre una nueva suba por la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto a Dióxido de Carbono que aplica el Gobierno nacional.