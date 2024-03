El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, anticipó que la semana próxima mantendrá una reunión con autoridades de YPF en la que exigirá que garanticen la operación de las áreas hasta finalizar su contrato de concesión, además de la remediación del pasivo ambiental y el traspaso de tierras no productivas del ejido urbano.

“Lo primero que vamos a plantear, como posición oficial de la ciudad, es que yo no quiero que se vayan y para irse, tienen que hacerlo por la puerta grande -sentenció, en diálogo con Actualidad 2.0-. Para eso tienen que sostener las garantías de la operatividad de las áreas que tienen concesionadas hasta el 2027”.

Por eso, indicó que el objetivo será que los activos, más allá de que cambien de operador, “sigan generando los recursos que la ciudad necesita”, además del sostenimiento de las fuentes de trabajo y el vínculo con las pymes de la región.

En segundo lugar, mencionó la remediación del ambiente afectado por la actividad:

“Ya veníamos trabajando desde años anteriores en la certificación ambiental de toda la zona, no solamente de las áreas donde opera YPF, sino en todas las operadoras que están en el ejido municipal para que se trabaje en la remediación de esos impactos que nos afectan el ordenamiento urbano”.

El intendente sumó un tercer factor en el pliego de condiciones, al mencionar “todos los activos que tiene YPF en el ejido urbano y que deben ser de propiedad del Estado municipal. Son las instalaciones que no están afectadas a producción. Si la empresa se quiere retirar, todos esos activos deben (y van a) quedar para el municipio, porque no queremos nosotros que YPF sea un ‘bróker’ inmobiliario que empiece a vender activos que no le corresponden”.

POR LA REMEDIACIÓN DEL AMBIENTE Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Macharashvili rechazó la posibilidad de que las empresas que compren las áreas se hagan cargo del pasivo ambiental.

“No creo que ninguna operadora nueva se quiera hacer cargo -razonó-. Lo que nosotros queremos es que todo lo que hace al impacto ambiental sea trabajado en forma conjunta (con YPF). No pretendemos que sellen todos los pozos de un día para otro, pero sí seguir trabajando con un ordenamiento progresivo, como veníamos hasta ahora”.

Ante la consulta de versiones que señalan que el gobernador Torres pidió obras a la petrolera, a cambio de una salida ordenada, respondió:

“No tengo certeza de que se esté haciendo esa negociación. Para que quede claro, lo que nosotros queremos es que YPF siga invirtiendo y trabajando en esta región, no sólo en el petróleo, sino también en la transición energética. Queremos generar un vínculo asociativo para que siga invirtiendo, si las cuencas maduras no le son rentables, sí lo son las energías y en eso podemos trabajar. Creo que vamos a lograr acuerdos para seguir trabajando en la inversión de recursos para poder sostener las fuentes de trabajo y la economía de esta zona. Lo más importante es cómo miramos hacia el futuro y posicionarnos para que Comodoro siga siendo pujante y estos cambios de lógica no influyan en detrimento de la economía regional”.

El jefe comunal reconoció que si bien hasta ahora no ha tenido la comunicación oficial sobre cuáles son las áreas a desinvertir y en qué consiste el acuerdo anunciado por el sindicato Petrolero, dio por sentado que la operadora mantendrá su actividad en “Manantiales Behr, que es el área que les entrega el petróleo que utilizan para sus refinerías”.