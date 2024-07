El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof realizó una conferencia de prensa sobre la elección de YPF y Petronas de instalar la planta de GNL en la provincia de Río Negro, por sobre Bahía Blanca. Para el mandatario bonaerense se trata de un hecho de "enorme gravedad" y una "irresponsabilidad del presidente".

"Como resultado de un capricho ideológico, está poniendo en riesgo un proyecto en el que estamos trabajando hace 10 años", afirmó Kicillof que -asegura- comenzó las negociaciones con Petronas en 2014, cuando era ministro de Economía.

"La localización de la planta de GNL no se definió por la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI. Es mentira: si la empresa entra, obtiene los beneficios impositivos, jurídicos, asociados a la disponibilidad de los recursos y divisas, más allá de que la provincia adhiera o no", resaltó el gobernador sobre las críticas por no proponer la adherencia provincial al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, aprobado en la Ley Bases.

El referente peronista enfatizó: "No es un Boca–River, es una decisión muy importante y no puede ser una disputa entre provincias. Es claro que al Gobierno nacional no le interesa la producción y el trabajo".

Kicillof insistió en que la decisión no está vinculada a la ideología: "Es un delirio del presidente, que usa estos adjetivos con cualquiera que no esté de acuerdo con él. Yo sería comunista igual que Larreta, Macri y López Murphy. No tiene ningún asidero, son raptos, enojos con los que no piensan igual que él", criticó y aseveró que su ideología es bien conocida: "soy peronista, creo en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política."

La palabra del intende de Bahía Blanca

A su vez, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, también realizó una conferencia de prensa en la que criticó la decisión.

Susbielles hizo énfasis en que la ciudad bonaerense está trabajando en este proyecto hace 7 años e hizo "todo lo que debía hacer y más".

"Si hoy hay un buque para realizar esta operatoria (de exportación de gas) en Argentina, en Bahía Blanca lo único que tiene que hacer es pedir el giro de buque y empezar a operar", remarcó.

En materia de infraestructura, criticó la selección de Punta Colorads y aseguró que la decisión podría afectar, no solo a los bahienses, sino a todo el país. "Ir a otro lado va a costar miles de millones de dólares más y va a complejizar toda la operatoria. Bahía puede empezar a operar ya", concluyó.