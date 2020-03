COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El secretario general de Petroleros Chubut, Jorge Avila, explicó este miércoles que tienen “dos problemas, uno es el Coronavirus y otro el precio internacional del crudo, que hoy está bajando a 27 dólares, pero también es verdad que si no tomamos los recaudos estamos arriesgando la salud y la vida de las personas. Yo prefiero esperar y sentarme a discutir los problemas de la economía durante 30 días, con todos los trabajadores a mi espalda, que tener que lamentar que nos falten compañeros o sus familiares por esta pandemia”, reflexionó con respecto a las medidas que tomará de reducir la cantidad de gente en los yacimientos.

Según precisó Avila, ya se acordó con la mayor parte de las operadoras reducir la actividad a partir del próximo fin de semana: “No podemos parar todo, porque el país no puede estar sin gas, sin combustibles ni energía, imaginemos lo que podría pasar si en medio de esta situación además nos quedamos sin energía. Lo que no se va a hacer son trabajos nuevos: se van a parar los equipos de perforación, de terminación y pulling, ni tampoco operaciones especiales, para que a los yacimientos suba la menor cantidad de gente posible. La gente que quede en la casa cobrará 8 horas y una vianda, que representa el 65 por ciento del salario, porque el otro 35 son horas extras y horas de viaje. Los operarios que trabajan 8 horas, que son alrededor de 3.000, casi no van a sentir la diferencia. Para otros será más difícil, hoy tuvimos que avisar a muchachos que iban a cumplir un mes de trabajo, que ahora se tienen que quedar en la casa, pero es una cuestión de priorizar lo más importante que es la vida de los trabajadores”.

Aunque hasta hoy la actividad es normal en la mayor parte de las operadoras, el esquema de contingencia se profundizará a partir del próximo fin de semana y se mantendrá al menos hasta el 31 de marzo, cuando se volverá a evaluar la situación. “Ya lo hemos acordado con la mayoría de las operadoras y hoy a las 15 horas tenemos una reunión con YPF, que ellos están todavía al 90 por ciento de actividad pero le vamos a pedir que acordemos este plan para evitar que los trabajadores expongan su salud. En 30 días nos volveremos a sentar para discutir todo lo que venimos discutiendo: el precio del barril criollo, las paritarias y todos los problemas que conocemos de la industria, pero hoy la prioridad es evitar que la gente circule porque en esto podemos perder todos”.