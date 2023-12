“El presidente de YPF me llamó y me dijo que nos van a devolver áreas”, dijo el gobernador de Chubut, Ignacio Torres durante su paso por Comodoro Rivadavia, aunque no dio precisiones sobre cuáles son los yacimientos que formarían parte de la reversión. Se descuenta que serán los de baja productividad, ya que algunas, como Manantiales Behr, mantienen buenos niveles de producción a partir de la recuperación terciaria.

El reclamo realizado por Torres a la petrolera de capitales nacionales tuvo respuesta inmediata, ya que al día siguiente de formular el planteo, lo llamó el presidente de YPF, Horacio Marín, para anticipar una reunión conjunta con el santacruceño Claudio Vidal, para hablar de la devolución de activos en los que la compañía ya no tendría interés.

Las áreas que explota YPF en Chubut son, además de Manantiales Behr, Campamento Central-Cañadón Perdido y Escalante-Trébol. En todas ha iniciado proyectos de recuperación terciaria mediante inyección de polímeros, con muy buenos resultados según destacaron fuentes de ámbitos oficiales consultadas por ADNSUR.

Además, en el caso de Campamento Central la empresa de bandera está asociada en UTE con la chilena ENAP Sipetrol, mientras que ese activo contiene la planta deshidratadora y distintas plantas de tratamiento de crudo, para despachar el petróleo desde ahí hacia Caleta Córdova.

CUÁNTO PRODUCE YPF EN CHUBUT

Manantiales Behr produce actualmente alrededor de 4.200 metros cúbicos diarios de petróleo, lo que equivale a unos 26.000 barriles. Si bien son volúmenes que pueden resultar relativamente menores frente a la magnitud de yacimientos de Vaca Muerta, se trata de valores para nada despreciables, que han tenido un recupero importante a partir de las técnicas de recuperación terciaria.

Algo similar se intenta con Campamento Central y Escalante, donde hoy los guarismos de producción se ubican en torno a los 460 y 1.200 m3./d, respectivamente. Estos volúmenes reflejan el declino a partir de la madurez de las áreas, ya que se encuentran por debajo de los niveles de producción de marzo de 2012, cuando entregaban valores de 800 y 1.300 m3/d, respectivamente.

La referencia con el período histórico no es casual: fue en aquellos meses cuando se inició el reclamo desde Chubut contra la operadora, en ese entonces manejada por el grupo Eskenazi, que derivaría semanas más tarde la estatización del 51% del capital accionario.

Entre los motivos de esa baja, especialistas del sector recordaron que en Campamento Central fue frenado un proyecto que aportaba 8 pozos de alta producción en Bella Vista Oeste, lo que fue frenado a partir de un reclamo de vecinos, por la cercanía de las perforaciones con viviendas de la zona.

“Ahí había pozos con más de 600 barriles de arranque”, recordó una de las calificadas fuentes consultadas por esta agencia.

AREAS MARGINALES CON BAJA PRODUCCIÓN

Hay otros activos que podrían ser objeto de la reversión, como el de Restinga Alí. En esa área la empresa perforó un pozo horizontal, pero los resultados no fueron los esperados. Hasta el mes pasado, el pozo YPF.C.RA-1027 (H) entregó 510 metros cúbicos de petróleo, con un 96% de agua, lo que significa una producción muy magra.

Además de ese bloque, YPF tiene en Chubut otras áreas con nula actividad productiva en este momento. Entre éstas se encuentran las denominadas Río Mayo, Sarmiento, San Bernardo, Sierra Cuadrada y Diadema, entre otras, que podrían ser parte del paquete de devoluciones.

Luego habrá que buscar empresas, de menor escala, pero con experiencia en el sector, que puedan interesarse en explotar esos activos, para darles un perfil productivo que, si bien no moverán mucho el ‘amperímetro’, podrían sumar actividad para dinamizar emprendimientos de menor escala.