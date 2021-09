Un valle de pasiones en la última semana de las PASO

Los ‘dardos’ de Massoni al municipio de Comodoro

La dinámica área de “prensa” del ministro de Seguridad, Federico Massoni, envió a los medios datos precisos e imágenes de un control en el que se detectó a un empleado municipal de Comodoro Rivadavia, que fue detenido cuando conducía un vehículo contratado por el municipio, con la foto del alcoholímetro midiendo 0,47 gramos de alcohol en sangre.

Cierto es que tampoco puede cuestionarse que el área de seguridad haga cumplir las normas a funcionarios o empleados públicos, que conducen vehículos pagados con plata del erario público, del mismo modo que se exige al resto de la ciudadanía, pero resulta inevitable vincular tanto entusiasmo de difusión con el clima de campaña en el que Massoni participa de lleno como candidato a senador.

También en Trelew

La actividad del ministro-candidato a senador no se redujo a Comodoro, sino que también en Trelew intervino en el conflicto que derivó en la renuncia del secretario de Gobierno, Federico Ruffa. Fue luego de que otro funcionario, Héctor Castillo, denunciara un supuesto operativo persecutorio en su contra por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que conduce José Glinski, jefe político de Ruffa.

En este caso, Massoni salió a pedir la intervención de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic (a quien suele cuestionar con frecuencia en sus redes sociales), para que investigue el accionar de la fuerza que conduce otro de sus adversarios, el mencionado Glinski.

“No podemos permitirnos que esta honrosa Fuerza de Seguridad quede envuelta en trascendidos que ensucien su trayectoria democrática, y la única manera de hacerlo es a través de una minuciosa investigación que deslinde las responsabilidades que pudieran caberle a cada uno de los protagonistas de los hechos y sus autoridades”, exigió Massoni, que al parecer le da réditos abrir frentes en distintos ámbitos.

La madre de las batallas

Buena parte del interés de las PASO estará centrado en Trelew, donde hay muchos precandidatos “pesos pesados”. La interna desatada en el gabinete de Maderna expone también las dudas que ya se venían ventilando sobre cómo jugaría ese sector para acompañar a Florencia Papiani, número dos en la lista que encabeza Calos Linares, cuando se trata de la adversaria que a punto estuvo de ganarle al intendencia a Maderna en las elecciones de 2019.

¿Habrá trabajado la militancia madernista a favor de su ex rival? ¿Cómo impactará el enfrentamiento que terminó alejando a un aliado de un referente camporista, bien posicionado en el gobierno nacional como Glinski? ¿Qué tajada electoral logrará Massoni de esa crisis?. Las incógnitas empezarán a resolverse el domingo por la noche, ya que si bien la interna del Frente de Todos no parece con riesgos de sorpresa, el posicionamiento que finalmente alcance será vital para tomar impulso hacia la elección general de noviembre.

A la pesca de votos y financiamiento

Los ámbitos pesqueros cercanos a la capital provincial comentan en voz baja los fuertes vínculos que habría entre el diputado y candidato a senador, Ignacio Torres y un conocido empresario del sector de la estiba en Puerto Rawson. Ambos, junto a otros empresarios, en su momento fueron denunciados a fin del año pasado ante la justicia federal por el ministro de seguridad, Federico Massoni, por presunta asociación ilícita para evadir impuestos.

Esta relación de amistad es, además, de índole política, ya que según dan cuenta los trascendidos, habría también financiamiento para la campaña. En esa misma línea, se dice que un ex peso pesado del dasnevismo, como Gonzalo Carpintero (ex secretario privado del gobernador Mario Das Neves) está operando para la campaña de Nacho Torres y juntando votos entre los trabajadores de la pesca, a pedido del empresario, con quien trabaja ya desde hace dos años, cuando debió dejar el gobierno y someterse a un juicio oral que lo encontró culpable por el delito de enriquecimiento ilícito.

Juntos pero no tanto

Parece que la cosa no está muy bien en “Juntos por el Futuro”. Se especula con que habrá serias consecuencias dentro de Juntos por el Cambio en Chubut, luego de las denuncias de “campaña sucia” y fake news por parte de la lista de Ongarato y Menna contra Nacho Torres. Quienes hablan con esta columna dicen que está “todo mal” y que será “muy difícil” que haya un trabajo en conjunto luego de las PASO entre los ganadores y quienes salgan segundos, a pesar de que las listas puedan quedar integradas.

“Al menos los dirigentes, si perdemos, no nos vamos a mover para buscar votos y fiscalizar”, advierten desde el radicalismo, donde acusan a Torres de valerse “de prácticas que aprendió del PRO a nivel nacional” (como le ocurre a Facundo Manes). También cuestionan a la presidenta de la UCR, que además es candidata, Jaqueline Caminoa. Por ejemplo, desde algunos cargos le endilgan ser “la responsable porque se entregó en la negociación de la alianza cuando había cosas para acordar antes”. Incluso algunos se animan a pronosticar que el panorama es negro para sostener esta alianza pensando en 2023 en Chubut.

De cara a la general

El interrogante de cómo quedará la relación de la alianza entre el PRO y la UCR en la provincia no es de menor importancia, porque las dos encuestas que circularon el viernes en la provincia muestran una paridad de nombres que podría definirse a partir de la suma de listas de Juntos, de cara a la general, algo que en el escenario actual parece difícil pronosticar. Ya le pasó al peronismo en 2017, cuando la suma de los votos de 6 precandidatos que participaron en la interna, que hubiera alcanzado para ganar la general, terminó por relegarlos al último lugar y perder las bancas en disputa. ¿Se repetirá la historia, esta vez, en la vereda de enfrente?

¿Cuánto se vacunará el gobernador?

Hay preocupación en ámbitos sanitarios por la decisión del gobernador Mariano Arioni, quien asegura que se vacunará “una vez que esté vacunado el último chubutense”, lo cual abre una indefinición y su propio ministro de Salud ya no sabe cómo convencerlo para que cumpla con lo que él mismo recomienda a todo el resto de la población. Aunque al principio podía parecer un acto de responsabilidad y era esperable que la clase política no utilizara privilegios para acceder a vacunas cuya cantidad y plazos de disponibilidad era una incógnita, hoy el mensaje más bien parece todo lo contrario. “Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”.

Con una ayudita de los amigos y el viaje de egresados

En la semana previa a las PASO, Carlos Linares disfrutó de la presencia y acompañamiento de dos funcionarios del gobierno nacional en la provincia, quienes abiertamente expresaron su acompañamiento al postulante a senador nacional, más allá de la presencia institucional. Uno de ellos fue el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, quien valoró a Linares por su trayectoria en la intendencia lo destacó como hombre de consulta en temas vinculados a la actividad energética, por lo que pidió por su acompañamiento. Y el otro fue Matías Lammens, secretario de Turismo y Deportes de la Nación, con quien el comodorense compartió actividades en el centro de montaña de La Hoya.

En la imagen, junto Rafael De Bernardi (candidato a diputado nacional en segundo término) y Dante Boewn, intendente de Dolavon. Algunos creyeron ver en la imagen a los alegres integrantes de un grupo de egresados, ¿hacia dónde? La respuesta aparecerá si después de tanto apoyo, los resultados no son los esperados.