Massoni le envió una nota a Frederic y le pidió su "inmediata intervención" por el accionar de la PSA

El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, envió este viernes una nota a su par de Nación, Sabina Frederic, por el accionar de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Trelew, que derivó en la salida del secretario de Gobierno, Federico Ruffa, ante las versiones de su par Héctor Castillo de que esa fuerza federal había actuado en su contra de manera amenazante.

"No podemos permitirnos que esta honrosa Fuerza de Seguridad quede envuelta en trascendidos que ensucien su trayectoria democrática", manifestó el funcionario chubutense en el escrito y solicitó la "inmediata intervención y una investigación interna" por los hechos que "le endilgan, a través de una denuncia penal, a una fuerza que depende de su cartera".

Massoni manifestó que "la gravedad institucional de la imputación que realiza un secretario de Estado sobre otro colega en la que el Director Nacional de la PSA habría tenido injerencia para la concreción de los actos amenazantes y degradantes merecen su directa, decidida e inmediata intervención para que este tipo de situaciones no quede sin una resolución transparente de cara a la sociedad".

En el texto, el ministro provincial contó que tales hechos sucedieron en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria de la Municipalidad de Trelew y concluyeron con una denuncia penal "de quien se considera victima del comportamiento de la PSA, el secretario de esa cartera, Héctor Castillo".

Massoni reveló que -según la declaración de Castillo- "la conducta intimidatoria de Ia PSA fue a petición del Secretario de Gobierno, Federico Ruffa, con el consentimiento del Director Nacional de la Fuerza de Seguridad bajo su mando, Jose Glinski".

Dijo que tal accionar "no tuvo otro propósito más que el de dirimir con el uso arbitrario, discrecional e ilegal de aquella fuerza discrepancias de estricto alcance político y que culminó con la renuncia del primero".

Finalmente, el funcionario le solicitó a Frederic "una minuciosa investigación que deslinde las responsabilidades que pudieran caberle a cada uno de los protagonistas de los hechos y sus autoridades".

Las palabras de Maderna

Este jueves, el intendente de Trelew brindó una conferencia de prensa ante la crisis interna de su gabinete, defendió el accionar de la PSA y negó que se hayan realizado allanamientos.

“Quiero aclarar que mi relación con José Glinski y con la PSA es excelente, no voy a hacer consideraciones, porque trabajamos en conjunto” y puntualizó que “vamos a seguir trabajando en conjunto. No hay nada que marque que no sigamos trabajando de la misma manera”.

Más allá de lo dicho por Castillo, quien habló de una intimidación por un presunto operativo de miembros de esta fuerza federal, dijo que “las cuestiones que se hayan dado en diferentes situaciones, se dirimen entre los actores intervinientes” pero afirmó “nunca existió ningún allanamiento, somos ordenados”.