¿Habrá un repunte de la economía en V? ¿Se sostiene el modelo económico? ¿Habrá PASO? ¿El coqueteo electoral con el PRO durará? ¿A qué prestará atención el gobierno el año que viene?

Los dos temas centrales del 2025 girarán alrededor de ver si la sociedad sigue dando tiempo al modelo económico y las elecciones legislativas.

Con respecto a esto último, hay que detenerse en cómo serán las alianzas del gobierno. Convengamos que el electorado del León es el mismo que tiene el PRO y parte de los radicales. Quizás por eso, con el fin de año encima, Javier Milei y Mauricio Macri volvieron a coquetear entre ellos. Ojo…es un coqueteo basado en la conveniencia, “tóxi” dirían los jóvenes de hoy. La relación es tirante.

Los mileístas mas duros no quieren saber nada con acuerdos electorales con otras fuerzas mientras que hay sectores del gobierno que empujan a dar señales sobre la reforma política.

El debate de la eliminación de las PASO es un eje de discusión en los pasillos de Casa Rosada donde sostienen que sería una respuesta a la demanda social sobre los gastos electorales, las conveniencias políticas y el avance “contra la casta”. Increíblemente el peronismo no dice nada. No dice nada en público. Pero por lo bajo no lo ven mal. Para sorpresa de varios, en una primera instancia, en el PRO había rechazo de la iniciativa. Ahora hay posiciones divergentes y sin definición homogénea de quienes conforman el espacio. ¿Las PASO, serán tema central en el posible encuentro entre Macri y el Santiago Caputo? Versiones que circulan…

Mientras todo eso sucede, la UCR y sus distintas divisiones, pone el gps para ver para donde ir.

No hay dudas de la mirada en las elecciones legislativas mientras se descansa en que no hubo estallidos en todo el año y tampoco en el fantasma de lo tenso que pueden ser los diciembres argentinos.

En lo que sí hay dudas es en el aguante de la sociedad. La clase media es la que se ajustó y soportó medidas del oficialismo. Ese sector principalmente, pero con la suma de un poquito de los otros, le otorgó a Milei un período de gracia mucho mayor al de otros gobiernos. Ante esto: la biblioteca de la economía se divide en dos. Por un lado, los optimistas que sostienen que el crecimiento del PBI puede ser mayor al 5%, que Argentina tendrá novedades positivas en el préstamo que espera del FMI y que el agro le dará buen rédito. La vereda de enfrente prende luces rojas en el modelo económico. Establecen que estallará por los aires y que no habrá posibilidad de desarrollo industrial y buena reactivación de la economía. El foco es el sostenimiento del CEPO y el encarecimiento en dólares. ¿Cuál de las dos partes ve la realidad?

Argentina, además de tener siempre preguntas sin respuesta, es un enigma. Bien ubicada la frase “No lo entenderías”. Al inicio del 2024 los pronósticos para un outsider de la política eran devastadores. Eran muchas las voces que predicaban que Javier Milei podía caer. No pasó. El presidente fue agresivo en sus formas y no chocó. Lo mas leve que le dijo a quienes marcaban algo era “No la ven”. Quizás “no la vieron”. En algunas cosas hay que plantearse: “¿No la vi?”. El tema es si la suerte seguirá teñida de violeta. ¿El presidente podrá ver todo en el 2025?