Los muros a Milei y el protagonismo de Karina y Cristina

La semana pasada, en este mismo espacio, hablamos de los pequeños muros con los que se encuentra Javier Milei.

Aquellos que no son límites sino paredes con las que se choca el gobierno y que los obliga a recalcular sobre sus pasos. El caso estaba centrado en el análisis del impacto de suba en costo de prepaga y sus consecuencias en la población que sostiene el gobierno de la Libertad Avanza.

La semana estuvo marcada por otro muro: la defensa de la Universidad Pública. Si bien, de puertas para afuera, todo el oficialismo hizo uso de la aparición de figuras políticas de la oposición para marcar que se movilizó políticamente, en el seno libertario tomaron nota del suceso.

Golpe al bolsillo: mayo comenzaría con un importante aumento en nafta y gasoil

Al otro día se instruyó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a reuniones con autoridades universitarias y el discurso fue contundente en que no se piensa cerrar los establecimientos educativos público. La Universidad fue un muro y Milei hizo uso de su pragmatismo para recalcular.

Una de las encuestas que refleja la importancia de estos muros para el gobierno indica que la figura del gobierno se encuentra estable, con una pequeña caída de 3 puntos, pero que la mitad de quienes siguen teniendo imagen positiva sobre el gobierno, ven mal el recorte de las Universidades. Ante la pregunta sobre la reducción del presupuesto universitario, el 67,9% respondió estar en desacuerdo.

En el muro de las prepagas y con la determinación del gobierno de intervenir al respecto, los consultados respondieron en más de un 80% que era necesaria la regulación.

Milei anunció un superávit fiscal histórico y remarcó que "este es el último tramo de un esfuerzo heroico"

Será cuestión de transitar el tiempo para ver si aparecen otros ejemplos que provengan del corazón de la sociedad. Esos muros que van más allá de las ideologías políticas y que pueden esmerilar el apoyo al presidente.

Javier Milei tiene que encontrar algún tipo de comunicación de la esperanza. Mostrar que hay una zanahoria por delante ante tanto esfuerzo y aguante ciudadano. ¿Estará el oficialismo pensando en eso? ¿Será que la única fórmula es contar con el apoyo de la necesidad de un cambio y recalcular contra los “muros”?

Mientras se desconoce si ese punto es tenido en cuenta o descartado, Javier Milei se recuesta únicamente en los datos económicos de su planilla. Esta semana, en una conversación con un importante economista, la frase fue “ellos piensan que el tema es monetario. Si lo solucionan rápido, Caputo, tiene que durar menos de dos años. Que pase a manejar las finanzas y que el ministro de Economía sea un fiscalista. El problema de la Argentina es fiscal. Si Caputo se queda más tiempo es porque el plan no pudo sostenerse y las finanzas no dan”. La decisión de poner textual el off fue porque es muy contundente. Otro punto más con respuesta abierta.

¿Romance en puerta?: aseguran que Milei se estaría conociendo con una famosa exmodelo

Mientras Javier Milei se obsesiona con los números de la macro (queda muy pendiente la economía real y la reactivación), en Casa Rosada se replica una misma frase: “Karina es la persona”.

La secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente, es quien diseña el aparato político actual y venidero. Sube y baja el pulgar, hace uso de los hilos de poder y defiende la pureza liberal manteniendo a raya cualquier intervención de otros que busquen acercarse. Karina es quien encabeza la resistencia a Mauricio Macri y sus paladines del PRO. “El Jefe”, como se la conoce también, confía en que puede armar el partido LLA a nivel nacional y ganar terrenos en las futuras elecciones.

Milei reapareció tras la masiva marcha universitaria y lanzó un polémico posteo: "Lágrimas de zurdos"

Así como Karina se puso al frente, Cristina Fernández de Kirchner vuelve a aparecer en la escena central. Con el peronismo en constante búsqueda de GPS, la ex presidente intenta hacer pie en su público bonaerense y mostrar que todavía es una referente en plena discusión del rearmado peronista.

Al parecer, el ostracismo no es para las figuras femeninas. Cada una, en su camino y lugar, busca avanzar y hacerse escuchar.