El presidente de la Nación, Javier Milei, no cerró las puertas al amor y podría iniciar una nueva relación, tras separarse de Fátima Florez. Aseguran que el mandatario nacional se estaría conociendo con una famosa exmodelo.

Se trata de Victoria Vanucci y un detalle lo uniría al presidente de la Nación. Según explicó Agustín Tartúfoli, en el programa "Socios del Espectáculo" , el rabino que Javier Milei "comparte en común con Victoria Vanucci" ,le habría dicho: "¿Por qué no te tomás un café con ella?”, situación que tuvo el visto bueno del lider libertario.

Además, indicó que cuando el presidente viajo a Estados Unidos y recibió el reconocimiento de "Embajador de la luz" en la Sinagoga The Shul, ubicado en Bal Harbour, Miami "hicieron una recepción y Vanucci parece que se encargó del catering".

¿Se olvidó de Milei?: Aseguran que Fátima Flórez inició un romance con un famoso jugador de River

Sin embargo, explicó que en esa ocasion no se vieron. En tanto, Tartúfoli dijo que habló con Vanucci y reveló que "me dio mucha vuelta". "Tenemos una relación de hace muchos años y me dijo ‘los nenes están durmiendo, es temprano. Esperá’. Me dio toda una vuelta cuando podía mandarme un audio nomás", expresó la exmodelo.

Fue así que el periodista se contactó con la exmodelo y dijo: “Me dio mucha vuelta. ”. Es así que todavía no se confirmó de primera fuente si ya se vieron.