La aprobación de la Ley Bases es una incógnita por estas horas. Los cambios introducidos a último momento por el oficialismo, pese a los consensos previamente acordados con gobernadores y diputados de diferentes provincias, ponen en duda la votación del proyecto.

En el medio, la amenaza del presidente Javier Milei de “fundir a las gobernadores” generó la reacción del gobierno de Río Negro que respondió que podría dejar sin energía a la Nación.

Uno de los puntos que generó rispideces por estas horas fue el artículo 292 de los fondos fiduciarios del sector energético -que incluye la Zona Fría- un diferencial que se permite a habitantes de la Patagonia, la Puna y algunas localidades bonaerenses pagar una menor tarifa en el gas.

El Gobierno nacional había incluido su eliminación en el primer proyecto de ley. En el marco de las negociaciones para obtener el dictamen del proyecto, el oficialismo acordó mantener el beneficio para las provincias y así quedó demostrado en el primer texto que trascendió en la madrugada del miércoles. Sin embargo, en horas de la tarde se dio a conocer un nuevo texto que sí contenía la aplicación del artículo 292.

“Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional dentro de los plazos previstos en el artículo 3° de la presente ley a modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a subsidios, revisando procedencia y destino de los mismos, con el fin de garantizar una mayor eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos que los integran y en el control al momento de su implementación y aplicación”, establece la norma.

Luego explica que esto implicará reasignar los beneficios reconocidos por el artículo 75 de la ley25.565 y la ley 27.637.“Una vez implementado el esquema de subsidios conforme el artículo 177 del Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023, el artículo 75 de la ley 25.565 y la ley 27.637 quedarán derogados”.

“Votaremos en contra”

El diputado por la UCR, Pablo Cervi, explicó que el régimen de Zona Fría, junto con los cambios a la Ley de Hidrocarburos 17.319 -que contemplaban no interferir en el dominio de las provincias- eran parte de los acuerdos: “La Zona Fría es un reconocimiento a quienes producimos el gas y la energía del país. El primer proyecto tenía un claro avance en la facultades de la provincia y hemos hecho que se cambiara algo”, comentó en declaraciones a Canal 7 de Neuquén.

El proyecto de ley finalmente se vio envuelto en una situación escandalosa ya que el último texto dejó en evidencia que el oficialismo alteró el documento firmado y que supuestamente contenía las disidencias expresadas por algunos legisladores.

“Entendíamos que lo mejor es que (los cambios) estén en el dictamen. No sabemos si es falta de experiencia u otra cuestión, pero esto genera desconfianza”, agregó el diputado radical. Luego aseguró que en caso de que el proyecto que se trate este martes en el recinto no incluya las modificaciones acordadas “no van a contar con nuestro voto en lo que sigue”.

Un clima alterado por presiones y amenazas

Por otro lado, Cervi denunció que los legisladores nacionales recibieron amenazas y presiones para votar el proyecto y aseguró que “tanto nosotros como los gobernadores se nos amenazó con el cargo público o con que si no votamos el proyecto somos unos corruptos. No puede ser que se use esa extorsión o esos mensajes que afectan a la legitimidad de las discusiones en el Congreso”, dijo.

Al mismo tiempo, sostuvo la “preocupación” por las facultades extraordinarias establecidas para el Poder Ejecutivo en el artículo 3 ya que consideró que “es muy amplia. Si nosotros se la aprobamos, va a poder hacer cualquier cosa por decreto”.

Quien también mostró su disconformidad fue el diputado Osvaldo Llancafilo (MPN/Innovación Federal) quien expresó que “las desprolijidades que están cometiendo nos llevan a poner en duda el acompañamiento tanto en general como en particular de la ley”.

En declaraciones a Télam, alertó que el Poder Ejecutivo "está avanzando con presiones sobre los gobernadores con respecto del acompañamiento a la ley", situación que se confirmó al darse a conocer que en una reunión de Gabinete Milei exclamó: "los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos", en referencia a los gobernadores.

Ante estos dichos, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, emitió un fuerte comunicado en el que expresó que “recibir este tipo de agravios del Gobierno Central es muy triste y molesto. Desde el interior no vamos a aceptar ningún tipo de apriete: vamos a defender a Río Negro y a las provincias patagónicas. En la Patagonia producimos más del 90% del gas y el petróleo del país. Generamos más del 25% de la energía eléctrica que hace funcionar a la Argentina. Dejen de amenazar y convoquen al diálogo. Saquen de su cabeza vernos de rodillas”.

Más allá fue el vicegobernador rionegrino, Pedro Pesatti, quien respondió a los dichos de Milei diciendo que “nosotros podríamos dejar sin energía al Gobierno nacional ya que producimos el 90 por ciento de la energía que Argentina necesita”.

"Uno responde como puede y responde buscando que esas respuestas hagan reflexionar algo al Gobierno nacional, no se puede usar la amenaza como metodología para gobernar", sostuvo el funcionario rionegrino.