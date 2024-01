Multitudinaria convocatoria en las movilizaciones de Chubut por el paro de la CGT

Marcha en Comodoro. El dirigente gremial comodorense de la CGT, Gustavo Fita, destacó en vivo para ADNSUR, “La verdad que es una convocatoria histórica, la unidad de los trabajadores, del movimiento obrero, todos los compañeros y compañeras, la población en general. Un mensaje claro para nuestros diputados y senadores nacionales, que piensen lo que van a hacer mañana. Que voten a favor del pueblo, porque el pueblo está demostrando hoy en las calles de Comodoro Rivadavia que la patria no se vende, que no podemos ir contra nuestros jubilados, contra las personas que tienen alquileres y no lo pueden pagar”, señaló.

Educación. Desde la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), el docente universitario Fernando Becerra sostuvo “El pueblo argentino necesita un espacio de protesta para quejarse sobre este avasallamiento a los derechos y por un país diferente. Un país que piense en la justicia social, en al soberanía nacional y no en las alternativas que nos propone este gobierno que son colonia o dependencia. Hay que salir de esa alternativa, para avanzar hacia un país más federal y que esté integrado al mundo como dicen algunos pero desde un proyecto nacional”.