Este miércoles 24 de enero, en el marco del paro general en todo el país convocado por la CGT (Confederación General del Trabajo), Pablo Moyano, líder de los camioneros, lanzó una dura advertencia a Luis Caputo, ministro de Economía. "Si lleva estas medidas de ajuste, lo van a tirar al Riachuelo", señaló, durante el acto celebrado en frente a la Plaza de los Dos Congresos.

Así lo expresó el también dirigente de la CGT, cuando tomó la palabra y dio su discurso en el encuentro multitudinario que tuvo como objetivo rechazar el DNU y la Ley Ómnibus propuestas por el Gobierno.

Según informó Infobae, Moyano señaló que “hace pocos días el Presidente, de forma risueña con un periodista, riéndose, decía que al Ministro de Economía, por las medidas que estaba tomando, hay que llevarlo en andas. El mismo ministro de Economía, que fue socio de Macri, que fugó 45.000 millones de dólares, que tendría que estar desfilando por los tribunales dando explicación. Yo le digo que si lleva estas medidas económicas de ajuste, de hambre, de despido, los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar en andas al ministro de Economía pero para tirarlo al riachuelo”.

“Este gobierno, al que votaron para que los trabajadores no paguen Ganancias, nuevamente va a ponerle a los trabajadores el impuesto al trabajo”, agregó. De esta forma, dejó un mensaje para todos los legisladores. “Diputados y senadores: que no se les ocurra ponerle el impuesto nuevamente a los trabajadores. Si son tan guapos, pónganle el impuesto a las grandes fortunas, aumenten las retenciones, pónganles retenciones a las mineras, pero no a los trabajadores”, señaló el dirigente de la CGT.

En esta línea, recordó que “el jueves (día que se tratará en el recinto) están ante una decisión histórica para que digan si están con los trabajadores o con las corporaciones que están con este modelo económico que lleva adelante el presidente Milei. No traicionen a los trabajadores”.

Además, lanzó. “hacen campaña cantando la marcha, con los cuadros de Perón y Evita, pero cuando tienen que tratar una ley se esconden” y los deben ir “a buscar a su despacho”. Por otra parte, aseguró que ninguno que se hace llamar peronista puede votar el DNU y la Ley Ómnibus, porque “va en contra de los gobernadores, en contra de los jubilados y en contra de la soberanía nacional”.

“No podemos traicionar al peronismo, no se pueden privatizar las empresas del Estado”, remarcó el líder de los camioneros. “Cada vez que gana un modelo liberal, ultraliberal -ya no sabemos qué es este gobierno-, lo primero que ajustan es a los trabajadores”, concluyó.