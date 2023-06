El armado de las listas al rojo vivo

En una semana ya vamos a tener las listas de precandidatos que competirán en las PASO del 13 de agosto. Este fin de semana XXL, y los días subsiguientes al descanso de los mortales, esta signado por la rosca política. Cada día cuenta para ganar espacios y medir poder. “Estas horas son clave. Hay reuniones de alto nivel” aseguró una de las personas que intenta cerrar filas en la política. En otro sector, resultaron ser un poco mas cautos: “Tenemos toda la semana y va a ser caliente”.

Los años electorales tienen momentos de incertidumbre y definición. En esa contradicción va a fluctuar la política. Es el período donde la incertidumbre se potencia y no se sabe en quien confiar. El final es muy abierto y las mareas cambian todo el tiempo. No solo en negociación interna sino también en posicionamiento de aquellos candidatos ya lanzados.

A Javier Milei se lo señala con graves denuncias en la modalidad de operación en el armado electoral. Esta vez fue un ex candidato a gobernador de Neuquén, Carlos Eguía. Pero no fue el único. Hubo antes revelaciones similares. Al parecer, desde La Libertad Avanza, exigían cargos legislativos (¿más ñoquis?) y el pago de traslado y hoteles de lujo para las visitas de Milei a la provincia.

Todo suena a manejos poco transparentes, con denuncias de favoritismos y acomodo. ¿Acaso eso no es corrupción? ¿No resulta contrario a los valores que pregonan para ganar las elecciones? No es la primera vez que, al economista, le saltan los trapitos al sol.

Por estas horas, llegar al sábado en la medianoche con los cargos completos resulta todo un desafío para los libertarios. Milei enfrenta bajas y su estructura política es pobre. La estrategia electoral a nivel nacional solo se basa en su figura como candidato a presidente. ¿Le alcanzará para completar el espacio de las listas que tiene que presentar ante la Justicia electoral?

“Estamos complicados con el armado de cargos” aceptan uno de los pocos que están rondando el espacio. Lo cuentan muy por lo bajo. Milei suele enojarse fácil.

La estructura política y la confección de un espacio que que pretende competir en los comicios no es fácil. Las listas deben contener precandidatos, cargos titulares y suplentes, respetando la paridad de género, avales a la postulación, designación de apoderado y responsable económico-financiero. A todo esto, lo ideal, es que todos los integrantes sean idóneos. ¿Cuentan los libertarios con todos esos requisitos?

Los que no tienen problema en cantidad de personas son los peronistas. Nadie puede reprochar la estructura nacional instalada con poder y adhesión. En muchas ocasiones, ese armado esta enviciado por intereses y manejo de las arcas públicas. Pero militancia política deseosa de ser parte del listado tienen a rolete.

Unión por la Patria, la nueva versión del Frente de Todos, va a presentar, aparentemente, dos precandidatos fuertes a la interna. Daniel Scioli, que se anotó en la carrera sin tanto misterio y viene trabajando en sus adhesiones y enfrentando a los embates de Máximo Kirchner. Y por el otro lado, el candidato que apoye Cristina Kirchner. Ahí esta el misterio. Algunos creen que, los nombres en la boleta, serán Sergio Massa a la presidencia y Wado de Pedro como vice. “Con el nivel de alteración que hay, las negociaciones y el factor sorpresa que puede tener la Jefa, yo no apostaría por nadie” comenta un resignado por la lista de unidad que no se dio.

Cerca de los ministros que aspiran a ser candidatos están buscando argumentos con aquellos ejemplos en el mundo de ejecutivos en campaña. “Henrique Cardozo y Santiago Peña fueron ministros y candidatos”, anticipan.

En medio de la definición de nombres de la fórmula K, esta el fuego “amigo”. La disputa entre el sector Kirchnerista y Sciolismo tiene cruces mediáticos y amenazas con denuncias en la justicia electoral que no cesaron. El tema no es la falta de nombres para el llenar el listado (la problemática de La Libertad Avanza) sino el reparto de los primeros lugares. Según la teoría, las listas legislativas que pierden las PASO, pueden intercalar a sus candidatos con los de la lista ganadora. El tema es que, La Cámpora, no quiere intercalar nada. Negociar no es una virtud porque eso implica resignar. No estarían poniéndose de acuerdo.

En Juntos por el Cambio, las negociaciones mas candentes se dan en torno al candidato a vicepresidente. Distintos dirigentes de la UCR se anotan para secundar a Horacio Rodriguez Larreta o Patricia Bullrich, para asegurar lugares propios en la lista de legisladores con el fin de ganarle al oficialismo. “No tenemos que pensar que la elección la tenemos ganada” temen en oficinas que ya ofician de bunkers electorales.

Las preguntas a esta altura siguen siendo mas que las respuestas. ¿Cómo operará Cristina Kirchner en la elección de la fórmula? ¿El radicalismo se queda sin precandidatos a la presidencia? ¿Habrá mas bajas en La Libertad Avanza? ¿Cómo seguirá la negociación entre Scioli y Máximo? Las respuestas tendrán un plazo: la medianoche del próximo sábado.